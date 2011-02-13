سیدمحمدحسن علایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهرداری یزد به دنبال اجرای قانون سهم نیم درصدی شهرداریها، دو میلیارد و 300 میلیون ریال به نهاد کتابخانههای عمومی استان یزد پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون شهرداریها باید نیم درصد از درآمد سالانه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهند، بیان داشت: شهرداری یزد و چند شهرستان دیگر در این زمینه همکاری بسیار خوبی داشته اند که قابل تقدیر است.
علایی از همکاری و تعامل خوب شهرداری یزد با اداره کتابخانههای شهرستان یزد تشکر و ابراز امیدواری کرد: این همکاری ها در آینده روند رو به رشدی داشته باشد.
علایی همچنین از حضور مستمر و فعال شهردار یزد، به عنوان یکی از اعضای حقوقی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان یزد قدردانی کرد.
تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون ریال از سهم نیم درصد شهرداری ها در سال جاری پرداخت و یک میلیارد ریال از بدهیهای سال قبل شهرداری به اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نیز تسویه شده است.
نظر شما