پدرام الوندی در این باره به خبرنگار مهر گفت: آن کتاب 77 صفحهای یک اثر تالیفی / ترجمهای بود که برای نوشتنش دو سال وقت صرف کردم و با آن به دنبال فرصتی برای طرح گوشهای از انبوه مباحث و مفاهیمی بودهم که روزنامه نگاری شهروندی در تمام دنیا به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: میتوانم بگویم آن کتاب مقدمهای بود درباره مفاهیم گستردهای که امروزه در روزنامهنگاری شهروندی مطرح است و حالا قصد دارم پایاننامه مقطع فوق لیسانسم را که با همین موضوع نوشته شده است، با هدف توسعه ترمینولوژی این مبحث به دست چاپ بسپارم.
الوندی با اشاره به گستردگی مفهوم روزنامهنگاری شهروندی افزود: کنشگران رسانهای امروز دیگر فقط آنهایی نیستند که در تحریریه یک روزنامه مشغول فعالیت هستند؛ یک فعال محیط زیست یا یک فعال عرصه مدنی میتوانند با استفاده از ابزارهای جدید یک کنشگر رسانهای باشند.
این پژوهشگر عرصه رسانه ، وبسایتها و شبکههای اجتماعی را از جمله این ابزارها دانست که در کتابش به صورت مشروح به آنها خواهد پرداخت.
الوندی گفت: همانطور که گفتم توسعه ترمینولوژی بحث روزنامهنگاری شهروندی از هدفهای اصلی و در واقع بخشهای اصلی این کتاب است. با توجه به اهمیت این بحث در ایران به مباحثی مانند اهمیت این نوع روزنامهنگاری در امر ارتباطات توسعه و مورد ایران خواهم پرداخت تا از این طریق در جهت بومی کردن بحث در ایران هم قدمی بردارم؛ نکتهای که کمتر در حوزه آکادمیک به آن پرداخته شده است.
این روزنامهنگار ابراز امیدواری کرد تا 6 ماه دیگر این کتاب را تدوین و برای چاپ به انتشارات همشهری بسپارد.
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