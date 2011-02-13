به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، افشین روغنی در گفتگو با خبرنگاران اصفهانی در حاشیه سفر به اصفهان با اشاره به اینکه چهلمین ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی از صبح شنبه در این استان تشکیل شده است، اظهار داشت: این دومین مرتبه است که ستاد تسهیل در این استان تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی ایجاد شرایط تاثیرگذار در اصفهان را داشتیم، تاکید کرد: موقعیت ویژه اصفهان در زمینه صنعتی در کشور و همچنین وجود گستردگی واحدهای تولیدی و صنعتی این شرایط را ایجاد می‌کند.

معاون وزیر صنایع و معادن ادامه داد: از صبح شنبه تا شب بیش از یک هزار و 200 تقاضا بررسی شده و در این ستاد بیش از 753 نفر ثبت نام کرده‌اند و این در حالی است که هر متقاضی امکان داشتن چندین تقاضا را نیز دارد.

مراجعه بیش از یک هزار و 200 متقاضی به ستاد تسهیل واحدهای تولیدی

وی با اشاره به اینکه متقاضیان بیشتر مباحثی را در مورد مشکلات بانکی، شهرک‌های صنعتی، مباحث معدنی و همچنین بحثهای مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی، محیط زیست و امور اراضی مطرح کردند، تصریح کرد: تصمیمات این ستاد پس از تصویب و ابلاغ وزیر صنایع و معادن برای همه دستگاه‌های مرتبط با تولید لازم‌الاجراست.

روغنی در مورد افراد عضو ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی گفت: نمایندگان تام‌الاختیار برخی از وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و بانکهای عامل در این ستاد حضور دارند و همه مسئولان استانی نیز بنا بر وظیفه خود در این ستاد هستند.

وی با تاکید بر اینکه مباحث مطرح شده در حوزه‌های استانی و ملی است، افزود: پس از سه ماه پالش مصوباتی که صادر ‌شده، آغاز می‌شود.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه بالغ بر 70 درصد از مصوبات استان‌هایی که سه ماه از صادر شدن درخواستهای آنها در ستاد تسهیل می‌گذرد اجرایی شده و این میزان در دو یا سه استان به حدود 92 درصد می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه مباحث بانکی مطرح شده در ستاد استان اصفهان 175 مورد بوده است که احتمال می‌دهیم این میزان تا 400 مورد نیز افزایش یابد، ادامه داد: بیشترین مشکل صنایع در استان اصفهان و کشور مباحث بانکی است.

روغنی تاکید کرد: وزیر صنایع و معادن، معاونان وزیر صنایع، نماینده‌های وزارت اقتصاد و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی، نیرو و وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین نمایندگان بانک مرکزی و بانکهای عامل از اعضای ستاد تسهیل واحدهای تولیدی هستند.

وی اضافه کرد: صنعت نساجی در اصفهان نسبت به استانهای دیگر تعدد بیشتری دارد و در این ستاد بیش از 100 متقاضی مراجعه کرده‌اند.