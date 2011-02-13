بازار هنری جشنواره تجسمی به دلیل نبود فضای نمایشگاهی برگزار نشد

امیر عبدالحسینی، دبیر هنری سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر که قبلا از برگزاری بازار هنری به جای اکسپوی 89 در حاشیه جشنواره خبر داده بود، در مورد به فروش نرسیدن آثار به خبرنگار مهر گفت: بازار هنری برگزار نشد چون فضای نمایشگاهی پیدا نکردیم.

وی افزود: خانه هنرمندان، موزه هنرهای معاصر، موسسه فرهنگی هنری صبا و فرهنگسرای نیاوران همگی به عنوان بخش‌های اصلی و جنبی جشنواره انتخاب شده بودند. حتی به سراغ فضاهای دیگری مانند سالن حجاب کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و ...هم رفتیم اما همه آنها برنامه‌هایی برای دهه فجر داشتند.

عبدالحسینی با بیان اینکه باید زمان زودتری برای پیداکردن فضای نمایشگاهی صرف می‌کردند، عنوان کرد: به احتمال زیاد امسال اکسپو نخواهیم داشت و برگزاری این نمایشگاه فروش به سال آینده خواهد افتاد. البته با توجه به تغییرات سلیقه‌ای، برگزاری اکسپو در هاله‌ای از ابهام است.

دبیر هنری سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مورد خرید آثار از این دوره گفت: من از ابتدا مخالف خرید اثر در جشنواره بودم چون فکر می‌کنم هر جشنواره‌ای باید با اهداف همان برنامه برگزار شود. از ابتدا هم قرار نبود خریدهایی در جشنواره‌های تجسمی فجر انجام شود منتهی می‌خواستیم امسال بازار هنری را به جای اکسپو در کنار جشنواره داشته باشیم تا بتوانیم به تقویت هنرمندان کمک کنیم.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور و خوشنویسی در تهران 23 استان، جزیره کیش و شش کشور تا 13 اسفندماه ادامه دارد.







