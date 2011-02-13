تصاویر یک نمایشگر لمسی 10 متری سه بعدی بدون نیاز به عینک

به گزارش خبرگزای مهر، این روزها بر روی وب اخبار مربوط به دو مدل نمایشگر لمسی منتشر شده اند. اولین مدل که توسط دانشمندان دانشگاه "گرونینگن" هلند ارائه شده یک نمایشگر لمسی اریب است که حدود 10 متر طول دارد و ابعاد آن 396 اینچ است.

این نمایشگر بزرگترین TV Glasses-Free است که تاکنون ساخته شده است. این نمایشگر غول پیکر 10 متری دارای یک نوع بازوی فناورانه است که می تواند قدرت عمل کاربر را در استفاده از این نمایشگر بهتر کند.

این تلویزیون توسط 3 رایانه هدایت می شود. این رایانه ها لمسهای روی سطح نمایشگر را از طریق 6 دوربین ویدیویی و 16 فرستنده حسگر IR با وضوح تصویر 4900 در 1700 پیکسل جمع آوری می کنند.

براساس گزارش پی. سی وورد، در حقیقت این نمایشگر نسخه غول پیکر رایانه Surface 2 محصول مایکروسافت است.

بر روی نمایشگر عظیم به طور همزمان می توان حداکثر 100 ورودی را وارد کرد.

مدل دوم را که شرکت NICT معرفی کرده یک نمایشگر مورب 200 اینچی و 10 متری است که نه تنها از فناوری چندلمسی برخوردار است بلکه بدون نیاز به عینک می تواند تصاویر سه بعدی ارائه کند.