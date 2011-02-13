به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح یکشنبه در جمع پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، حضور باشکوه اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: اسلام عزیز به داشتن پیروانی مثل مردم جمهوری اسلامی مباهات می کند که با همت مردانه اشان حکومت طاغوت را سرنگون کردند و یک نهال مقدسی به نام جمهوری اسلامی را غرس کردند و بیش از 32 سال پای این مردی و مردانگی اشان ایستاده اند.



وی گفت: از روزی که سنگ بنای انقلاب اسلامی ایران گذاشته شد، عنایات خاص پروردگار پشتوانه آن بود و الا محال است که با فکر بشر معمولی چنین حرکت عظیمی در دنیای امروز آغاز شود و با این همه دشمنی و عداوت و سنگ اندازی به راهش ادامه دهد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تنگ نظری های افکار و اندیشه های باندی و گروهی را از آفت های انقلاب اسلامی برشمرد و تاکید کرد: تنگ نظری ها و اندیشه های کدر حزبی و سوء استفاده ها به هیچ وجه در دستگاه گوارشی انقلاب اسلامی هضم نمی شود.



حجت الاسلام اسکندری ادامه داد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون بسیاری از افراد با پذیرفتن ملاکها و ارزشهای اصیل در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی قرار گرفتند و برخی ها نیز از ریل پیشرفت انقلاب خارج شدند.



وی یادآور شد: تجربه 32 ساله نشان داد که تنها چیزی که با مزاج انقلاب اسلامی سازگاری دارد اخلاص و پایمردی است.



انقلاب اسلامی ملاک و معیار است



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به ثابت بودن سنتهای الهی تصریح کرد: حضرت امام خمینی(ره) با در نظر گرفتن سنتهای الهی و با نیت خالص و بدون شبهه و ناخالصی حرکت انقلابی خودشان را آغاز کرده بودند و در همه مراحل پیروزی انقلاب اسلامی امکان ندارد تصمیمی گرفته باشند که به نفع خودشان باشد.



حجت الاسلام اسکندری تاکید کرد: در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها موفقیت امام خمینی(ره) و راه ایشان را به وضوح دیده ایم بلکه هرکسی که به این انقلاب نگاه نامحرمانه ای داشت سرنگون شد و هر کسی که انقلاب اسلامی ایران را در مسیر تحقق اهدافش کمک کرده بود به منزلت و جایگاه بالایی دست یافت.



وی انقلاب اسلامی ایران را ملاک و شاخص عنوان کرد و یادآور شد: این انقلاب موجودی نیست که با آن مخالفت شود و کسی از کنار آن به نان و نوایی برسد بلکه انقلاب اسلامی ایران متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است که با هوشیاری امام خمینی(ره) و همراهی مردم به پیروزی رسید و توسط مقام معظم رهبری در حال تداوم است.



رهبری مورد تائید امام زمان(عج) است



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به برخی ویژگیهای مقام معظم رهبری در مدیریت بر انقلاب اسلامی اشاره کرده و افزود: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به خاطر اخلاصی که برای تداوم راه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی دارند، توانسته اند این کشتی طوفان زده را در بین امواج خروشان دریای فتنه ها و مخالفت ها عبور دهند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، انقلاب اسلامی را ماندگار دانست و اظهار داشت: انسان وقتی تامل کند با همه وجود به این نتیجه می رسد که رهبری امروز مورد تائید امام زمان(عج) است و خدای سبحان اراده کرده که این ملت و رهبری زمینه های ظهور حضرت حجت(عج) را فراهم کنند.



وی خدمت به نظام اسلامی را از اجر و پاداش زیادی برخوردار دانست و تاکید کرد: هر کسی کوچک ترین خدمتی به نظام جمهوری اسلامی انجام دهد قطعا اجر اخروی و سعادت دنیایی شامل حال او خواهد شد.



امیدواری به طاغوت، شرک محض است



حجت الاسلام اسکندری یکی از ویژگیهای بارز انقلاب اسلامی ایران را استکبارستیزی عنوان کرد و افزود: خدا از هیچ چیزی به اندازه طاغوت بدش نمی آید چون طاغوتها ادعای خدایی دارند و هرکسی که با طاغوت مبارزه کند مورد تائید خداست.



وی ادامه داد: انسان اگر لحظه ای به طاغوت امیدوار باشد دچار شرک محض شده است و کسانی که امید دارند قدرتهای شیطانی به آنها کمک کنند بدون شک مشرک هستند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نهضتهای مردمی در کشورهای مختلف را از برکات انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: مستکبران تمام تلاش و تجهیزات خودشان را به کار گرفتند تا نهضتهای مردمی در کشورهای تونس، مصر، الجزایر و... اسلامی نباشد.



وی همچنین بر لزوم آگاهی بخشی به مردم به ویژه جوانان در مورد الزامات انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: اخلاص و کار برای خدا و آگاهی بخشی به مردم و بیان واقعیتهای انقلاب اسلامی از جمله الزامات انقلاب اسلامی است.



حجت الاسلام اسکندری افزود: آرزوی ملتهای اسلامی این است که نظامی مثل انقلاب اسلامی داشته باشند و در چنین فضایی تنفس کنند.



وی با بیان اینکه هشدارهای دنیایی و اخروی متوجه افرادی است که برخلاف نظام گام بردارند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک موجود فعال، زنده و بانشاط است و آنهایی که می خواهند با این انقلاب همراهی کنند باید بانشاط و فعال باشد والا در پیشگاه خدای سبحان باید جوابگو باشند.