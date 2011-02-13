افزایش 340 درصدی کشف کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل عطاپور ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته و برگزاری گشت های مشترک بازرسان سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اداره کل دخانیات استان، مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی تا کنون 155 فقره پرونده قاچاق تشکیل شده است .

وی ادامه داد : از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها تاکنون 63 هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی و بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است و این بازرسی ها تا نوروز امسال ادامه خواهد داشت .

وی گفت : حاصل اجرای طرح نظارتی ویژه طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها کشف دو هزار و 800 مورد تخلف بوده است .

عطاپور از ادامه روند رصد قیمت 83 قلم کالای اساسی نیز سخن گفته و اظهارداشت : هرگونه نوسان قیمتی تحت کنترل است .

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها را مثبت ارزیابی کرده و تصریح کرد : استفاده از توان بخش های خصوصی و دولتی در موفقیت اجرای این طرح بسیار موثر بوده است ولی در نهایت آنچه موجب ایجاد ثبات در بازار مصرف آذربایجان شرقی است همکاری بسیار بالای مردمی و مشارکت مردم به عنوان بازرسان اصلی در اجرای این طرح بوده است .