۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

افزایش 340 درصدی کشف کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از افزایش 340 درصدی کشف کالای قاچاق نسبت به 10 ماهه گذشته سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل عطاپور ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و برگزاری گشت های مشترک بازرسان سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اداره کل دخانیات استان، مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی تا کنون 155 فقره پرونده قاچاق تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها تاکنون 63 هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی و بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است و این بازرسی ها تا نوروز امسال ادامه خواهد داشت.

وی گفت : حاصل اجرای طرح نظارتی ویژه طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها کشف دو هزار و 800 مورد تخلف بوده است.

عطاپور از ادامه روند رصد قیمت 83 قلم کالای اساسی نیز سخن گفته و اظهارداشت: هرگونه نوسان قیمتی تحت کنترل است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها را مثبت ارزیابی کرده و تصریح کرد: استفاده از توان بخش های خصوصی و دولتی در موفقیت اجرای این طرح بسیار موثر بوده است ولی در نهایت آنچه موجب ایجاد ثبات در بازار مصرف آذربایجان شرقی است همکاری بسیار بالای مردمی و مشارکت مردم به عنوان بازرسان اصلی در اجرای این طرح بوده است.

اسماعیل عطاپور از رفتار مناسب مردم به عنوان مصرف کنندگان در بازار استان به مصداق الگوی مناسب برای تنظیم بازار یاد کرد.

