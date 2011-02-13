به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشریه سینمایی سخنانی از دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر علی‌اکبر ولایتی مشاور عالی امور بین‌الملل مقام معظم رهبری و حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور درباره نقش سینما در به تصویر کشیدن مسائل شهری منتشر شده است.

چکیده نظر برخی سینماگران همچون شهریار بحرانی، محمد آفریده، پوران درخشنده، جمال شورجه و علیرضا داودنژاد از دیگر بخش‌های این نشریه است. در بخش دیگری از این ویژه نامه گفتگوی لاله اسکندری با دکتر معصومی معاون شهرسازی و معماری شهر تهران به چشم می‌خورد.

گپی دوستانه با پگاه آهنگرانی، مطلبی از بهاره رهنما و گفتگو با تهمینه میلانی و بررسی فیلم سینمایی "آدمکش" از منظر شهری از دیگر بخش‌های این نشریه 16 صفحه‌ای است.

این ویژه‌نامه به سردبیری منصور ضابطیان منتشر و در سالن همایش‌های برج میلاد محل برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر توزیع شده است.