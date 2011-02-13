سرانه مصرف آبزیان در گلستان 6.34 کیلوگرم است

علی اکبر پاسندی در حاشیه جشنواره طبخ غذاهای اقوام و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در علی آباد افزود: یکی از دلایل آن عدم آشنایی باشیوه های مختلف طبخ آبزیان و عدم دسترسی آنان به آبزیان و همچنین عدم عرضه آبزیان و بسته بندی های مناسب است.

وی اظهار داشت: از راههای مختلف بالابردن سرانه مصرف آبزان در جامعه، فرهنگ سازی و آشنایی با شیوه های مختلف طبخ آبزیان، برگزاری جشنواره ها، ایجاد بازارهای عرضه آبزیان و بالابردن کیفیت عرضه محصولات آبزیان در جامعه است.

گلستان مقام چهارم تولید آیزیان پرورشی

مدیرکل شیلات گلستان افزود: تولیدسالانه آبزیان پرورشی در استان 15 هزار و 300 تن است که مقام چهارم تولید آبزیان پرورشی را در کشور بخود اختصاص داده است.

پاسندی افزود: شیلات گلستان در همین راستا و با همکاری شهرداری و بخش خصوصی زمینه های مستعد بازار عرضه آبزیان درسطح استان را فراهم کرده است.

راه اندازی 100 فروشگاه عرضه ماهی در گلستان

مدیرکل شیلات گلستان گفت: درحال حاضر پنج بازار ماهی و بیش از 100 فروشگاه عرضه آبزیان درسطح استان وجود دارد.

پاسندی گفت: تولید بالا، ارزان بودن و در دسترس بودن از مزیتهای ماهیان پرورشی دراستان است و ماهیان پرورشی نسبت به ماهیان دریایی تفاوت معنی داری از نظرپروتئین، اسیدآمینه، چربی و مواد معدنی ندارد.

وی تصویه کرد: با توجه به کاهش صید دریا، مردم از آبزیان پرورشی مصرف کنند.



وی افزود: شیلات گلستان در راستای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان اقدام به برگزاری دوره های آموزش طبخ آبزیان درسطح مدارس دخترانه شهرستانهای استان و همچنین برگزاری جشنواره طبخ آبزیان و ارائه سی دی های آموزش طبخ، بروشورهای آبزی مصرفی، کتاب شعرکودکان و.. انجام داده است که این برنامه ها برای سال های آینده نیز پربارتر خواهد بود.



وی گفت : بیش از 80 نوع غذاهای پخته شده با آبزیان توسط شرکت کنندگان درجشنواره تهیه و به محل جشنواره آورده شد که در بین آنها کوبیده ماهی، رولت ماهی، پیراشکی میگو ، ماهی شکم پرو.. دیده می شد و به نفرات برتر که از سوی داوران جشنواره انتخاب شدند جوایز ویژه اهداء شد.



مدیرکل شیلات گلستان افزود: یافته‌های علمی و تجربی نشان داده است که اسیدهای چرب غیراشباع (امگا 3) موجود در گوشت ماهی، در شکل‌گیری سلسله اعصاب کودکان، تقویت بینایی و همچنین جلوگیری از بیماری افسردگی و کاهش خطرات ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی تاثیر دارند.



وی یادآور شد: مصرف ماهی همچنین از بیماری گواتر، پوسیدگی دندان و بیماری‌های قلبی و عروقی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل شیلات گلستان به بانوان توصیه کرد بهتر است برای سلامتی اعضای خانواده حداقل هفته‌ای دو بار مصرف ماهی را در برنامه غذایی خود قرار دهند.



وی ابراز امیدواری کرد و گفت : با روند آموزشها و جشنواره های پخت آبزیان و استقبال بی نظیر خانواده های علاققمند استان سرسبز گلستان با مصرف آبزیان ما روزی را شاهدخواهیم بود که گلستان در بین تمام استانها بیشترین سرانه مصرف آبزیان را داشته باشند.