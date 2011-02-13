به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا که در 16 دیدار گذشته با پیروزی به کار خود پایان داده بود، شب گذشته در زمین اسپورتینگ گیخون با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.

پپ گورادیولا در پایان این دیدار اظهار داشت: من از کسب یک امتیاز رضایت ندارم. وقتی شما بازی را نمی برید یعنی نتیجه خوبی کسب نکرده اید.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: اینکه شما بارسلونا هستید بدین معنی نیست که باید همیشه ببرید. ما می توانیم مساوی کنیم و یا حتی ببازیم. فکر می کنم گیخون در این دیدار، خیلی خوب بازی کرد. ما نبردیم اما هرکاری که لازم بود را انجام دادیم. آسان نیست به تیمی که با 10 بازیکن دفاع می کند گل بزنید.