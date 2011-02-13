به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار جامع ایرانشناسی اطلس ایران نما با حضور علیرضا افشار معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و محمدرضا اخضری کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه دریکی از سالن‌های اجتماعات سالن بزرگ وزارت کشور برگزار شد.

محمدرضا اخضری کاشانی در این برنامه گفت: نرم‌افزار اطلس ایران نما یک نرم افزار جامع است. این نرم افزار با این رویکرد که ایران در حال تبدیل به یک تمدن بزرگ است، تولید شده است. اگر جوانب و خصوصیات یک تمدن به خوبی شناخته نشوند، صدور تمدن به دیگر کشورها دشوار خواهد بود. باید قطعات مختلف این پازل به درستی در کنار هم قرار گیرند تا ایجاد تمدن بزرگ با موفقیت صورت گیرد.

وی گفت: تولید یک نرم‌افزار در فضای گردشگری اولین قدم و قطعه از این پازل بود. این نرم‌افزار در واقع یک نرم‌افزار نیست بلکه یک مجموعه است که از 30 دی وی دی تشکیل شده است و در قالب یک مجموعه رونمایی می‌شود. ساخت این نرم‌افزار قبل از جدا شدن استان البرز از تهران انجام شده است و به این علت تعداد دی وی دی ها 30 حلقه است. امیدواریم با کامل شدن قطعه پازل ایران‌شناسی، بتوانیم فعالیت‌های اطلس سیاسی ایران شروع کنیم.

کاشانی گفت: ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران از دیگر قطعاتی هستند که برای ایجاد تمدن بزرگ باید معرفی شوند. نرم‌افزار هر استان با سخنان مقام معظم رهبری در هر استان و درباره آن استان آغاز می‌شود. برای ساخت نرم‌افزار برای تقسیمات کشوری یاری و همکاری وزارت کشور را داشتیم که اطلاعات از سطح استان شروع شده و به شهر و آبادی می‌رسد. معرفی اجمالی تمام شهرها، اماکن مذهبی، گردشگری، تاریخی و ... نیز در این نرم‌افزار موجود است.

مدیرعامل موسسه نمایه گفت: معرفی جاذبه‌های طبیعی با تصویر،صنایع دستی، 1200 مسیر گردشگری، 1200 روستای گردشگری، اطلاعات هتل‌ها و تور مجازی که دیدنی‌های 20 استان را با صوت و تصویر به مخاطب معرفی می‌کند، از دیگر قابلیت‌‌های این نرم‌افزار هستند. به علاوه 10 هزار مقاله به صورت تمام متن از مطبوعات استان‌ها در این مجموعه گنجانده شده است. اطلاعات آماری و آمار تفصیلی هر استان قابلیت دیگری است که در "اطلس ایران‌ نما" قرار داده شده است و این ترتیب می‌توان از این نرم‌افزار مانند یک پورتال در زمینه آمار کشور استفاده کرد.