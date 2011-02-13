تشکیل شرکت‏ تعاونی مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمید بقایی گفت: اگر مناطق آزاد نسبت به تاسیس شرکتهای تعاونی با قابلیت واگذاری سهام به مردم به صورت یکپارچه اقدام کنند، تمامی امور خدماتی در مناطق میتواند بر عهده این شرکتها قرار گیرد.
معاون رییس جمهور با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکتهای تابعه مناطق آزاد کشور، افزود: تمامی شرکتهای تابعه مناطق آزاد باید به بخش خصوصی واگذار شده و فعالیتهای مناطق در این بخش به صورت برونسپاری اجرایی شود و مناطق در این میان نقش نظارتی را بر عهده داشته باشند.
وی در خصوص همکاری و تعامل میان مناطق آزاد کشور و نقش موثر این تعامل در رفع مشکلات و کمبودهای مناطق تصریح کرد: اگر مناطق آزاد به سمتی پیش روند که کار گروهی و روحیه دوستی و صمیمیت را مبنای همه امور خود بدانند، مشکل هر منطقه به مناطق دیگر هم مربوط خواهد شد و همه برای رفع آن به صورت یک گروه واحد، همیاری و مشارکت خواهند داشت.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدامات مدیران عامل جدید مناطق آزاد را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در طول سال جاری شاهد موفقیتهای چشمگیری در انجام فعالیتهای محوله و پروژههای عمرانی در مناطق بودیم و با وجود همکاری متقابل میان مناطق آزاد کشور و ایجاد روابط اجتماعی مطلوب، اقدامات و فعالیتهای سال آینده در مناطق آزاد موثرتر از گذشته پیگیری شوند.
بقایی به مدیران عامل مناطق آزاد پیشنهاد کرد تا با حضور در نمایشگاه آی تی بی در برلین ضمن معرفی فعالیتهای مناطق آزاد کشور امکان جذب سرمایهگذاران خارجی در مناطق آزاد فراهم شود.
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