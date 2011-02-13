تشکیل شرکت‏ تعاونی مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمید بقایی گفت: اگر مناطق آزاد نسبت به تاسیس شرکت‏های تعاونی با قابلیت واگذاری سهام به مردم به صورت یکپارچه اقدام کنند، تمامی امور خدماتی در مناطق می‏تواند بر عهده این شرکت‏ها قرار گیرد.

معاون رییس جمهور با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‏های تابعه مناطق آزاد کشور، افزود: تمامی شرکت‏های تابعه مناطق آزاد باید به بخش خصوصی واگذار شده و فعالیت‏های مناطق در این بخش به صورت برون‏سپاری اجرایی شود و مناطق در این میان نقش نظارتی را بر عهده داشته باشند.

وی در خصوص همکاری و تعامل میان مناطق آزاد کشور و نقش موثر این تعامل در رفع مشکلات و کمبودهای مناطق تصریح کرد: اگر مناطق آزاد به سمتی پیش روند که کار گروهی و روحیه دوستی و صمیمیت را مبنای همه امور خود بدانند، مشکل هر منطقه به مناطق دیگر هم مربوط خواهد شد و همه برای رفع آن به صورت یک گروه واحد، همیاری و مشارکت خواهند داشت.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدامات مدیران عامل جدید مناطق آزاد را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در طول سال جاری شاهد موفقیت‏های چشمگیری در انجام فعالیت‏های محوله و پروژه‏های عمرانی در مناطق بودیم و با وجود همکاری متقابل میان مناطق آزاد کشور و ایجاد روابط اجتماعی مطلوب، اقدامات و فعالیت‏های سال آینده در مناطق آزاد موثرتر از گذشته پیگیری شوند.

بقایی به مدیران عامل مناطق آزاد پیشنهاد کرد تا با حضور در نمایشگاه آی تی بی در برلین ضمن معرفی فعالیت‏های مناطق آزاد کشور امکان جذب سرمایه‏گذاران خارجی در مناطق آزاد فراهم شود.

