آمار کتابخوانی کشور وضعیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار جامع ایرانشناسی اطلس ایران نما با حضور علیرضا افشار معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و محمدرضا اخضری کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه دریکی از سالن‌های اجتماعات سالن بزرگ وزارت کشور برگزار شد.

علیرضا افشار در این برنامه گفت: یک سال است در وزرات کشور فعالیت روی یک اطلس اجتماعی را آغاز کرده‌ایم که اطلاعات به روزی دارد و با تعامل مناسب با موسسه نمایه می‌تواند عامل مناسبی برای بهره‌برداری کارشناسان و مسئولانی باشد که با آمار و اطلاعات آماری سر و کار دارند.

وی گفت: در زمینه کتاب و کتابخوانی لازم است یادآوری کنم که یکی از مصوبات مهمی که در دور سوم سفرهای استانی دولت، تصویب شده است، مصوبات فرهنگی است که از اهمیت زیادی برای هیئت دولت برخوردار است. وقتی اجرای مصوبات فرهنگی به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود، دولت با اختصاص اعتبارات و پشتیبانی‌های مالی از پروژه‌ها حمایت می‌کند. در حال حاضر فعالیت های فرهنگی باید متناسب با فضای کشور، رویکردهای علمی و فناوری‌های نوین انجام شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور با اشاره به موضوع کتاب و کتابخوانی در کشور گفت: متاسفانه آمار کتابخوانی در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. از نظر تعداد کتاب در دنیا رتبه بالایی داریم ولی از نظر تعداد کتابخوان و تیراژ کتابها در پایین ترین جایگاه‌ها قرار داریم. به نظرم باز شدن چنین گره‌ای توسط فعالیت‌های کارشناسی کارشناسان و ارائه راهکار ممکن است. طبق فرمایشات رهبر انقلاب که حتی هنگام ایستادن در یک صف نیز می‌توان مطالعه کرد، باید راهکارهای موثری برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در کشور ارائه شود و مطالعات وسیعی برای بررسی تحولات اجتماعی انجام شود.

افشار ادامه داد: امیدواریم با تولید انبوه و بالا بردن تیراژ کتابهایی که در عرصه‌های مختلف تاثیر گذار هستند، در توسعه فرهنگ کتابخوانی گام‌های مفیدی برداریم. در کل باید توجه داشت مجموعه فعالیت‌هایی که در عرصه کتاب و کتابخوانی انجام‌ می‌شود، مکمل یکدیگر باشند.

وی گفت: نرم‌افزار اطلس ایران‌ نما از محصولات حوزه اجتماعی است. یکی از موضوعات مهم در نهادها برنامه‌ریزی برای بالا بردن سطح نشاط اجتماعی مردم است. گردشگری یکی از مسائلی است که به واسطه آن می‌توان نشاط اجتماعی را ارتقا بخشید و این نرم‌افزار می‌تواند در این زمینه سهم قابل توجهی داشته باشد و مردم را به آشنایی با اماکن تاریخی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و ... تشویق کند.

در ادامه این برنامه، مجموعه نرم‌افزار جامع "اطلس ایران‌ نما" توسط علیرضا افشار معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و محمدرضا اخضری کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه رونمایی شد.