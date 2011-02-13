قدمت سینماهای شیراز 60 تا 70 سال است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا پرورش شامگاه شنبه در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر شیراز افزود: اگر به وضعیت سینماهای شیراز رسیدگی نشود به طور یقین لطمه جبران ناپذیری خواهیم خورد چراکه حضور مردم در سالنهای سینما به نوعی فرهنگسازی است.

علیرضا پرورش با اشاره به وضعیت سالنهای سینما در شیراز گفت: از تعداد هشت سالن سینمای موجود در این شهر تنها مالکیت شش سینما به حوزه هنری مربوط می شود ولی در اصل خصوصی و خودگردان به حساب می آیند و تمام مخارج آنها از درآمد سینما است.

وی با اشاره به ضرورت بازسازی سینماهای شیراز افزود: هرکدام از سالنهای سینما در شیراز بین 60 تا 70 سال قدمت دارند که برای بازسازی هر کدام به مبلغی حدود 600 تا 700 میلیون تومان احتیاج است، همانگونه که برای بازسازی سینما شیراز 500 میلیون تومان هزینه شد.

رئیس حوزه هنری فارس با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت نامناسب سینماها در شیراز گفت: وضعیت فیزیکی سینماها در شیراز بسیار نامناسب است و در حال حاضر سالنهای سینما در مقابل تعطیل شدن ایستادگی می کنند چراکه به غیر از سینما سعدی مابقی سینماها با زیاندهی فراوان مواجه هستند و به دلیل فرسودگی نمی توانند مخارج خود را تامین کند.

پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح فرهنگی تجاری سینما سعدی تصریح کرد: برای سینما سعدی طرح فرهنگی تجاری آماده شده که امیدواریم شهرداری به کمک حوزه هنری و بخش خصوصی بیاید.

وی ادامه داد: این طرح در سه هزار متر مربع و 9 طبقه ساخته خواهد شد و همچنین طرح بازسازی شش سینمای دیگر شیراز در استان مطرح شده که برای امسال بازسازی یکی از سینماها به تصویب رسیده است.