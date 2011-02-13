صدرنشین رقابت های واترپلو در خانه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور عصر روز شنبه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز آغاز شد. دانشگاه آزاد تهران، صدرنشین رقابت ها، در یکی از مهم ترین دیدارها با تساوی به کار خود پایان داد.

در اولین روز این رقابت ها نتایج زیر به دست آمد:

* دانشگاه آزاد تهران 6 - هیئت شنای زنجان 6

* خانه شناگران اصفهان 6 – هیئت شنای خوزستان 9

* فولاد ماهان سپاهان 12 - هیئت شنای کرمان 3

* هیئت شنای آذربایجان شرقی 8 - هیئت شنای خراسان رضوی 9

