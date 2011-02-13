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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

صدرنشین رقابت های واترپلو در خانه متوقف شد

صدرنشین رقابت های واترپلو در خانه متوقف شد

هفته هشتم از دور رفت لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها، صدرنشین رقابت ها در خانه تن به تساوی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور عصر روز شنبه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز آغاز شد. دانشگاه آزاد تهران، صدرنشین رقابت ها، در یکی از مهم ترین دیدارها با تساوی به کار خود پایان داد.

در اولین روز این رقابت ها نتایج زیر به دست آمد:
* دانشگاه آزاد تهران 6 -  هیئت شنای زنجان 6
* خانه شناگران اصفهان 6 –  هیئت شنای خوزستان 9
* فولاد ماهان سپاهان 12 -  هیئت شنای کرمان 3
* هیئت شنای آذربایجان شرقی 8 -  هیئت شنای خراسان رضوی 9
 
همچنین دیدار تیم های نفت امیدیه و هیئت شنای گیلان به دلیل عدم حضور تیم گیلانی برگزار نشد. در دیدار پایانی هفته هشتم رقابت های لیگ برتر واترپلو امروز تیم های هیئت شنای فارس و نفت و گاز گچساران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
 
کد مطلب 1252570

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