تولید سالانه ماهیان زینتی در اصفهان به 40 میلیون قطعه رسید

محمدرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان سالانه بیش از 40 میلیون قطعه ماهیان زینتی تولید می‌کند، افزود: با توجه به این میزان تولید ماهیان زینتی در این استان، استان اصفهان رتبه نخست تولید این نوع ماهی را در کشور به دست آورده است.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر تعداد بیشتری از افراد نسبت به پرورش ماهیان زینتی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اظهار داشت: با توجه به نیاز اشتغال و درآمد، هر روزه تعداد افراد بیشتری به تولید ماهیان زینتی علاقه‌مند شده و به دنبال فعالیت در این رشته هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه وجود زیاد علاقه‌مندان به تولید ماهیان زینتی، نیاز به برنامه‌ریزی در این زمینه را دو چندان کرده‌ است، تصریح کرد: در شرایطیکه افراد بسیاری به دنبال فعالیت در رشته تولید ماهیان زینتی هستند، ضرورت ساماندهی و ارزیابی دقیق‌تر از این رشته تولیدی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شهرستانهای استان اصفهان در زمینه تولید ماهیان زینتی فعال شده‌اند، اضافه کرد: در چنین شرایطی که تولید سالانه استان اصفهان در زمینه ماهیان تزئینی بیش از 40 میلیون قطعه می‌رسد، شهرستانهای اصفهان و کاشان بیشترین میزان تولید را به نام خود ثبت کرده‌اند.

نریمانی با اشاره به اینکه شهرستان کاشان در رتبه نخست تولید ماهیان زینتی در استان اصفهان ایستاده است، بیان داشت: هم‌اکنون شهرستان اصفهان بعد از شهرستان کاشان با تولید حدود پنج تا شش میلیون قطعه در سال، رتبه دوم را در سطح استان به دست آورده است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به میزان تولید بچه ماهی قزل‌آلا در استان اصفهان، ادامه داد: همچنین در سال 89، بیش از 30 میلیون قطعه بچه ماهی قزل‌آلا در استان اصفهان تولید شده است که این میزان، مقدار قابل توجهی به حساب می‌آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان همچنین به میزان تولید ماهی قزل‌آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی سال جاری بیش از 280 تن ماهی قزل‌آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان اصفهان تولید شده است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان موفق شده است رکورد قابل ملاحظه‌ای در زمینه تولید آبزیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی بر جای گذارد، تاکید کرد: استان اصفهان از جمله استانهای پیشتاز در تولید آبزیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی بوده است.

نریمانی با اشاره به خشکسالیهای اخیر و تاثیر آن بر تولید آبزیان در استان اصفهان، افزود: با وجود کم‌ آبیهای سال جاری، 47 باب از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در سطح استان اصفهان ماهی‌دار شده که شرایط پرورش آبزیان در آنها فراهم آورده است.

وی همچنین به میزان ماهی‌دار کردن استخرهای آب کشاورزی در شهرستان اصفهان، اظهار داشت: حدود 60 درصد استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان در شهرستان اصفهان ماهی‌دار شده که رتبه نخست سراسر شهرستانهای استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری، میزان تولید ماهی قزل‌آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی افزایش یافته است، تصریح کرد: فعالیت در این بخش از نظر میزان تولید در سال جاری 100 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حوزه فعالیت استخرهای ذخیره آب کشاورزی به منظور تولید آبزیان نیز شاهد رشد بوده‌ایم، اضافه کرد: طی سال جاری در تعداد استخرهای اختصاص یافته به تولید آبزیان در استان اصفهان نیز شاهد 90 درصد پیشرفت و افزایش بوده‌ایم.

نریمانی با تاکید بر اینکه استان اصفهان میزان قابل توجهی از آبزیان را در سال جاری تولید کرده است، بیان داشت: پیش‌بینی میزان تولید آبزیان در استان اصفهان طی سال 89 نزدیک به سه هزار و 900 تن بوده که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به جزییات پیش‌بینی برای تولید آبزیان در استان اصفهان، تاکید کرد: این میزان پیش بینی شامل 835 تن تولید ماهی در منابع آبی، تولید 750 تن ماهیان گرم‌آبی و تولید بیش از دو هزار و 300 تن ماهی سردآبی (قزل‌آلا) بوده است.