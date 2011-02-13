شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی در همدان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق صبح یکشنبه در جلسه بررسی ایجاد شهرک افزود: احداث این شهرک صنعتی از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان است و در حال حاضر مکان یابی این شهرک در زمینی به وسعت 100 هکتار در حال انجام است.

قهرمانی بر لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق فراهم کردن زیر ساختهای لازم در قالب شهرک های صنعتی تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه اقتصادی ، ورود تکنولوزی جدید، تولید کالاهای ایرانی با هدف بازار جهانی و اشتغالزایی تثبیت شده مستقیم و غیر مستقیم از جمله مزایای ایجاد این شهرک است.

وی گفت: همدان با توجه به منابع انرژی، زیر ساختهای ارتباطی و مرکزیت استان ظرفیت مطلوبی را برای احداث شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی دارد.

قهرمانی مطلق افزود: به منظور اجرایی شدن هر چه سریعتر این مصوبه باید کمیته مکان یابی متشکل از دستگاه های مرتبط تشکیل شود و با پیگیری شرکت شهرکهای صنعتی استان این مکان به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای صدور مجوزهای لازم معرفی شود.