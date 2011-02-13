فضل‌الله کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه تمامی سیاست‌گذاریها و برنامه‌ریزی‌ها به منظور برگزاری این همایش بین‌المللی انجام شده است، گفت: بر اساس پیش‌بینیها و برنامه‌های صورت گرفته، استان اصفهان در آبان‌ماه سال 90، میزبان نخستین همایش بین‌المللی صفویه، اصفهان و پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دبیر این همایش بین‌المللی نیز انتخاب شده و هم‌اکنون فعالیتهای خود را به این منظور آغاز کرده است، اظهار داشت: دکتر اصغر منتظرالقائم، استاد دانشگاه و یکی از فعال‌ترین پژوهشگران حوزه اصفهان و تمدن اسلامی آن به عنوان دبیر این همایش برگزیده شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان با اشاره به دلایل نام‌گذاری این همایش بین‌المللی به عنوان صفویه، اصفهان و پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی، تصریح کرد: دولت صفویه در میان دولت‌های تاریخ ایران در دوره اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری دولت و حکومت صفویه در نهادینه کردن فرهنگ و مذهب تشیع در کشور، اضافه کرد: رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع توسط حکومت صفویه موجبات شکل گیری هویت ایران اسلامی را فراهم آورد که در زمان سلسله‌های حکومتی بعدی و هم‌اکنون به عنوان شاخص دینی و مذهبی برای سرزمین بزرگ ایران محسوب می‌شود.

کفیل با تاکید بر اینکه حضور علما و اندیشمندان بسیار برجسته علوم انسانی و اسلامی، یکی از مهمترین دلایل ماندگاری فرهنگ تشیع در ایران اسلامی شد، بیان داشت: به مدد علما و دانشمندان بزرگ شیعه، صفویه مبنایی برای شکل بندی هویتی متفاوت با گذشته تاریخی ایران شد.

وی با بیان اینکه دانشمندان و اندیشمندان شیعه تلاش بسیاری به منظور نهادینه کردن مذهب تشیع در ایران زمان صفویه از خود به خرج داده‌اند، ادامه داد: این تلاش بزرگ که متاثر از شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار ایران در دوران صفویه بود، موجبات نهادینه شدن مذهب تشیع در ایران را فراهم آورد که خود مقدمه‌ای بر پیشرفت‌های ایران اسلامی بود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هویت ایران پس از نهادینه شدن مذهب تشیع، شرایط جدی‌تر و جدیدتری را تجربه کرد، گفت: ریشه این هویت در اطاعت از فرامین الهی و وصایای نبی گرامی اسلام (ص) و خاندان آن حضرت یافت می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه سرفصلهای همایش بین‌المللی صفویه، اصفهان و پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی نیز انتخاب شده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزیهای انجام شده به منظور برگزاری هرچه بهتر این همایش بین‌المللی، شش سرفصل پیش بینی شده تا علاقه‌مندان به شرکت در این همایش بتوانند در آن شرکت کنند.

کفیل همچنین با نام‌ بردن از سرفصل‌های نخستین همایش بین‌المللی صفویه، اصفهان و پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی، اظهار داشت: بازشناسی نقش صفویان در شکل‌گیری هویت ملی ایرانی و اسلامی، بررسی جایگاه اسلامیت به ویژه تشیع در گسترش همبستگی و هویت ملی ایران و بررسی اجزا و عناصر هویت ملی ایران اسلامی در دوران صفویان، سه بخش نخست این همایش محسوب می‌شود.

وی به دیگر سرفصل‌های پیش‌بینی و انتخاب شده به منظور برگزاری این همایش اشاره کرد و ادامه داد: بازشناسی نقش صفویان در احیای دوباره تمدن اسلامی، بررسی جایگاه تمدن ایرانی و موقعیت جدید تمدن اسلامی و بررسی کاربردهای تمدن ایرانی اسلامی عصر صفوی بر هویت ایرانی نیز سرفصل‌های دیگر برگزاری همایش بین‌المللی صفویه، اصفهان و پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می‌رود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان با اشاره به دستگاه‌های مشارکت کننده در برگزاری این همایش، گفت: نخستین همایش بین‌المللی صفویه، اصفهان و پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی توسط استانداری اصفهان و با همکاری و مشارکت دانشگاه پیام‌نور، دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان برگزار خواهد شد.

وی به زمان برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: این همایش بین‌المللی از 24 تا 26 آبان‌ماه سال 90 در اصفهان برگزار خواهد شد.

کفیل تاکید کرد: قرار است پوستر و محورهای همایش در آینده نزدیک از سوی دبیرخانه این همایش واقع در دانشگاه اصفهان اعلام شود.