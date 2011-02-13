تعلل کنندگان در پروژه های عمومی مجازات می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی صبح یکشنبه در نشست دادگستری استان با بیان این که دستگاه قضایی مدافع حقوق مردم است تاکید کرد: برای حل مشکل کندی روند اجرای برخی پروژه ها، قبل از اقدام قانونی، با دعوت از مسئولان امر، مشکلات و موانع به منظور تسریع در روند اجرای پروژه ها بررسی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که برگزاری این نشست ها به حل مشکل کمک نکند با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی تصریح کرد: طولانی شدن روند اجرای برخی طرح ها و پروژه ها در سطح شهر، علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان به بیت المال، شهروندان را نیز دچار مشکل می کند.

شعبانی افزود: خوشبختانه تاکنون در تعدادی از نشست هایی که به منظور حل مشکل مردم برگزار شده است توانسته ایم روند اجرای برخی پروژه هایی که طولانی شدن آن ها سبب نارضایتی مردم شده بود را تسریع کنیم.



معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان بار دیگر بر کابردی شدن دوره های آموزشی ویژه اعضای شورا تاکید کرد.

احمد جعفری ،بار دیگر با تاکید بر تعریف دوره های آموزشی بر اساس نیاز اعضای این شورا، گفت: در بازرسی های انجام شده از شعب شورای حل اختلاف، نیاز به آموزش کاربردی اعضا گنجانده شده است که امیدواریم در برنامه ریزی دوره های آموزشی این موارد در نظر گرفته شود.

وی افزود: آموزش کاربردی به اعضا، علاوه بر رفع نواقص موردی در رسیدگی به پرونده ها، سبب افزایش قاطعیت آرای صادر شده از سوی اعضا و حفظ حقوق مردم می شود.

جعفری در ادامه تصریح کرد: نحوه ی رسیدگی به پرونده ها و ثبت در دفاتر، چگونگی تشکیل جلسات قضایی از جمله مواردی است که در دوره های آموزشی برای اعضا برگزار می شود.



سالانه بیش از 100 هزار پرونده در 206 شعبه شورای حل اختلاف استان گلستان رسیدگی می شود.