18 برنامه عملیاتی برای منشور کار در خراسان رضوی تدوین شد

علی‌اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: اداره کل کار و اموراجتماعی خراسان رضوی در راستای انجام وظایف محوله و پس از ابلاغ منشور کاری وزارت توسط وزیر کار و اموراجتماعی اقدام به تدوین منشور استان مطابق با 18 برنامه عملیاتی کرد .

وی ادامه داد: این منشور بسیار فراتر از موارد در نظر گرفته شده از سوی وزارتخانه برای استان، با 118 طرح و مجموع 501 آیتم آماده شده و جهت اجرا به کلیه کارکنان ابلاغ شده است.

این مسئول گفت: شاکله اصلی این سیاست ها، شامل حفظ بازار کار موجود و توسعه بازار کارجدید، به عنوان اساسی ترین راهبرد و استراتژی است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی تاکید کرد: تحقق این امر نیازمند برنامه مدون با ساز و کار مناسب است.

لبافی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی استان، نیازمند توسعه کارآفرینی در استان هستیم، ادامه داد: هشت درصد جمعیت شاغلین کشور در خراسان رضوی مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی سالانه نیازمند به ایجاد 80 هزار فرصت شغلی جدید است.

وی ادامه داد: 266 شغل خانگی در خراسان رضوی شناسایی و ثبت شده است.