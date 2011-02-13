تشکیل سازمان غذا و دارو تا هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی افزود: قبل از انقلاب اسلامی در بخش غذا در سطح کشور چیزی نداشتیم در حالی که در حال حاضر 70 هزار فرآورده و محصول غذایی مجوز تولید دارند و بیش از 11 هزار واحد تولیدی نیز داریم که نشان ‌دهنده پیشرفت و توسعه کشور است.

وی اظهار داشت: قبل از انقلاب 25 درصد تولید و 75 درصد واردات دارو در کشور داشتیم و 17 کارخانه تولید دارو وجود داشت که بیشتر داروهای تولیدی داروهای عادی بودند اما در حال حاضر 75 کارخانه داروسازی در شرایط خوب داریم که تا پایان سال به 80 کارخانه می‌رسد.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هم اکنون 97 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید و تنها 3 درصد آن وارد می‌شود که در نظر داریم در پایان برنامه پنجم توسعه، 3 درصد داروی وارداتی را به کمترین میزان کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: به لحاظ اهمیت بحث غذا و دارو در کشور، با اقدام دولت و وزارت بهداشت برای تقویت معاونت غذا و دارو، این معاونت از هفته آینده، مستقل و به سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت تبدیل می‌شود که گسترش و توسعه نظارت ها از جمله اهداف این سازمان است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر 9 محصول دارویی از 140 محصول دارویی با تکنولوژی روز دنیا در سطح کشور با دانش و تخصص داخلی تولید می‌شود که حداکثر تا پایان سال آینده به 25 قلم دارو افزایش می‌یابد.