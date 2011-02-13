۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

جلد دوم "کندو کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان" منتشر می‎شود

جلد دوم کتاب "کندو کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان" تألیف سعید ناجی ازسوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر خواهد شد.

دکتر سعید ناجی از کتابهای منتشرشده‎اش درسال جاری به خبرنگار مهر گفت: چاپ دوم"کندو کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان" از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تجدیدچاپ شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره این کتاب گفت: این کتاب شامل مصاحبه‏هایی است که با پیشگامان این برنامه انجام گرفته است و در آن رویکردهای مختلف این برنامه و مسائل مختلفی که در این برنامه وجود دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

وی از تجدید چاپ کتاب دیگرش با عنوان "درپی معنا" اثر تامس نیگل با ترجمه وی و مهدی معین زاده درسالجاری خبرداد و گفت: این کتاب کتابی تحت مجموعه فلسفه کاربردی است که نه به موضوعات فلسفی از قبیل چگونه چیزها را می‎‏شناسیم، جبر و اختیار، عدالت، مرگ، معنای زندگی، درست و نادرست، ذهن و جسم، معنی کلمات و اذهان دیگر می‎پردازد که همگی این موضوعات فلسفی با مباحثی که جوانان ما با آن مواجه ودرگیرهستند مربوط است.

ناجی ازچاپ کتاب" کودک فیلسوف؛ لیلا " خبرداد و درباره آن گفت: این کتاب بازنویسی داستان لیلا است که بصورت مناسبی برای فرهنگ کشورمان تهیه شده است و در آن سعی شده که عناصر مختلف داستان و مشخصات جغرافیایی فرهنگی آن با مشخصات جغرافیایی و فرهنگی کشورمان هماهنگ بشود. شخصیتها بنحوی تغییر پیدا کرده که رفتارهای آنها برای بچه‏های ما نامأنوس نباشد. بطور کلی موضوعاتی که مناسب جوانان و نوجوانان خودمان است در آنجا حس و تقویت شده است.

وی ادامه داد: این کتاب داستانی است که لیلا قهرمان آن داستان است. لیلا با دوستانش درمدرسه به کندو کاو فلسفی می‎پردازد و تحلیلهایی در این زمینه انجام می‏دهد و به نتایج جالبی دست پیدا می‏کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان از زیرچاپ قرار گرفتن جلد دوم کتاب"کندوکاوی فلسفی برای کودکان و نوجوانان" خبرداد وگفت: این کتاب شامل گفتگوها و بخش ضمایم است که سعی شده باز رویکردهای جدیدتری از این برنامه را معرفی کنیم. رویکردهای نسبتاً متفاوت‏تر و جدیدتر را آنجا برای خوانندگان ارائه داده‎ام تا با رویکردهای جدید آشنا بشوند تا بتوانند ازمیان این رویکردهای مختلف رویکرد مناسب کشورمان را انتخاب کنیم یا بصورت خلاقانه یک رویکرد جدیدی ابداعی مناسب برای کشورمان برگزیده بشود.

کد مطلب 1252584

