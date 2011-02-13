دکتر سعید ناجی از کتابهای منتشرشده‎اش درسال جاری به خبرنگار مهر گفت: چاپ دوم"کندو کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان" از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تجدیدچاپ شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره این کتاب گفت: این کتاب شامل مصاحبه‏هایی است که با پیشگامان این برنامه انجام گرفته است و در آن رویکردهای مختلف این برنامه و مسائل مختلفی که در این برنامه وجود دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

وی از تجدید چاپ کتاب دیگرش با عنوان "درپی معنا" اثر تامس نیگل با ترجمه وی و مهدی معین زاده درسالجاری خبرداد و گفت: این کتاب کتابی تحت مجموعه فلسفه کاربردی است که نه به موضوعات فلسفی از قبیل چگونه چیزها را می‎‏شناسیم، جبر و اختیار، عدالت، مرگ، معنای زندگی، درست و نادرست، ذهن و جسم، معنی کلمات و اذهان دیگر می‎پردازد که همگی این موضوعات فلسفی با مباحثی که جوانان ما با آن مواجه ودرگیرهستند مربوط است.

ناجی ازچاپ کتاب" کودک فیلسوف؛ لیلا " خبرداد و درباره آن گفت: این کتاب بازنویسی داستان لیلا است که بصورت مناسبی برای فرهنگ کشورمان تهیه شده است و در آن سعی شده که عناصر مختلف داستان و مشخصات جغرافیایی فرهنگی آن با مشخصات جغرافیایی و فرهنگی کشورمان هماهنگ بشود. شخصیتها بنحوی تغییر پیدا کرده که رفتارهای آنها برای بچه‏های ما نامأنوس نباشد. بطور کلی موضوعاتی که مناسب جوانان و نوجوانان خودمان است در آنجا حس و تقویت شده است.

وی ادامه داد: این کتاب داستانی است که لیلا قهرمان آن داستان است. لیلا با دوستانش درمدرسه به کندو کاو فلسفی می‎پردازد و تحلیلهایی در این زمینه انجام می‏دهد و به نتایج جالبی دست پیدا می‏کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان از زیرچاپ قرار گرفتن جلد دوم کتاب"کندوکاوی فلسفی برای کودکان و نوجوانان" خبرداد وگفت: این کتاب شامل گفتگوها و بخش ضمایم است که سعی شده باز رویکردهای جدیدتری از این برنامه را معرفی کنیم. رویکردهای نسبتاً متفاوت‏تر و جدیدتر را آنجا برای خوانندگان ارائه داده‎ام تا با رویکردهای جدید آشنا بشوند تا بتوانند ازمیان این رویکردهای مختلف رویکرد مناسب کشورمان را انتخاب کنیم یا بصورت خلاقانه یک رویکرد جدیدی ابداعی مناسب برای کشورمان برگزیده بشود.