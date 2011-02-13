آمار دقیق صادرات محصولات تولیدی هرمزگان باید مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود دشوارگر پیش ازظهر یکشنبه در سومین جلسه کمیته پایش و تسهیل تجارت خارجی استان هرمزگان بیان داشت: بانک جهانی همه ساله شاخص فضای کسب و کار و زیر شاخه های آن را مورد بررسی قرار می دهد و طبق آخرین گزارش این بانک رتبه شاخص فضای کسب و کار در ایران هشت رتبه بهبود یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از زیرشاخه های مهم بهبود فضای کسب و کار تجارت فرامرزی است که جمهوری اسلامی ایران در این زیرشاخص در مقایسه با سال گذشته سه رتبه بهبود یافته است که نشان دهنده آن است که تمام دستگاه ها با هماهنگی و همکاری در تلاش هستند تا ایران در این زمینه به موفقیت دست یابد لیکن مقایسه ی رتبه ایران در تجارت فرامرزی با سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه، نشان دهنده آن است که فرآیند صادرات و واردات هنوز هم با طولانی بودن روند آن مشکلاتی را در این حوزه بوجود می آورد.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالایی که کشور جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد این آمار مناسب کشورمان نیست.

دشوارگر اظهارداشت: با توجه به اینکه در امر صادرات غیر نفتی موفقیتهای چشمگیری به دست آورده ایم و در طی سالهایی که از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد هیچکس نمی تواند منکر افزایش صادرات و حتی قطع واردات کالاهای غیر ضروری و برخی کالاهایی که ایران خود در آن به خودکفایی رسیده است باشد و این نشان از تلاش و همت تمامی دست اندرکاران این حوزه و تجار و بازرگانان کشورمان است اما بایستی تلاش مضاعفی در راستای کاهش موانع صادراتی و بالابردن صادرات غیر نفتی داشته باشیم.

دشوارگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی بیش از پیش، میان ارگانهای متولی دولتی و بخش خصوصی این امر و بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها و راه کارها در جهت هر چه پیشرفت رو به رشد فرآیند صادرات و کاهش واردات تصریح کرد: یکی از دغدغه های مسئولان استان و سازمان بازرگانی هرمزگان، افزایش صادرات محصولات تولیدی استان به کشورهای هدف است اما برای این امر ابتدا بایستی مکانیزم دستیابی به آمار دقیق صادرات محصولات تولیدی استان را به دست آورد.

به گفته وی، یکی از راه های رسیدن به این مکانیزم، استفاده از کد 27 اظهارنامه های صادراتی است و اگر هر صادرکننده ای که محصولات تولیدی استان را صادر می کند در فرم مخصوص، این کد را مشخص کند، شاخص خوبی برای به دست آوردن آمار محصولات تولیدی استان است و از مسئول بخش گمرک استان خواست در این زمینه همکاری کند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان گفت: برای رشد تجارت به خصوص صادرات بایستی معلومات، اطلاعات و آگاهی حق العمل کاران ، ترخیص کاران و افرادی که در امر صادرات و واردات فعالیت دارند بالا برود و آموزش های لازم را در این زمینه کسب کنند به طور قطع و یقین بالابودن آگاهی و سطح معلومات این قشر راهکار مناسبی برای سرعت بخشیدن به پروسه صادرات و واردات است.

در پایان این جلسه از نماینده حق العمل کاران خواسته شد تا نیازهای آموزشی حق العمل کاران، ترخیص کاران، کارمندان و فعالان عرصه صادرات و واردات در این زمینه را شناسایی و به کمیته پالایش و تسهیل تجارت خارجی استان اعلام کنند تا دوره های اموزشی لازم برگزار گردد.