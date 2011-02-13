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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

شمشیربازی جایزه بزرگ قطر/

یعقوبیان در جمع 32 بازیکن برتر متوقف شد!

یعقوبیان در جمع 32 بازیکن برتر متوقف شد!

ملی پوش اسلحه اپه کشورمان پس از صعود به جمع 32 بازیکن برتر مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ قطر، با متحمل شدن شکست مقابل حریف ایتالیایی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یعقوبیان که به مرحله 64 نفری مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ قطر راه یافته بود، شنبه شب در این مرحله از مسابقات  مقابل حریفی از سوئیس به میدان رفت. یعقوبیان با کسب برتری در این دیدار به جدول 32 شمشیرباز برترصعود کرد.

ملی‌پوش شمشیربازی کشورمان در این مرحله  از رقابت‌ها مقابل  "آلفرد وروتا" ایتالیایی با نتیجه 15 بر 12 شکست  خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند. 
 
یعقوبیان که تا پیش از مسابقات جایزه بزرگ قطر با 44 امتیاز جایگاه 53 رنکینگ فدراسیون  جهانی (FIE) را در اختیار داشت با نتایج قابل قبولی  که در این مسابقات کسب کرد صعود چشمگیری را در جدول  جهانی به دست  خواهد آورد.
 
کد مطلب 1252586

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