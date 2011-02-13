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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

صنایع دستی ایلام در جشنواره اقوام ایرانی قشم معرفی شد

صنایع دستی ایلام در جشنواره اقوام ایرانی قشم معرفی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ایلام در نمایشگاه گردشگری عجایب هفتگانه خلیج فارس و جشنواره اقوام ایرانی قشم معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه گردشگری عجایب هفتگانه خلیج فارس و جشنواره اقوام ایرانی از 18 تا 21 بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه ‌های جزیره قشم برگزار شده است.

حمید بختیاری افزود: علاوه بر معرفی هنرهای سنتی، ظرفیتهای گردشگری استان ایلام در قالب اقلام تبلیغاتی که ویژه این نمایشگاه به چاپ رسیده‌ بود به نمایش گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: دو تن از هنرمندان اعزامی به نمایشگاه و جشنواره فوق به معرفی و عرضه گلیم نقش برجسته و ساده از جمله هنرهای سنتی و اصیل استان ایلام پرداختند.

این  مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: همچنین اقلام تبلیغاتی معرف جاذبه‌های طبیعی، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان همچون پوستر، لوح فشرده، کتابچه، بروشور و ... در این غرفه ایلام توزیع شد.

 

کد مطلب 1252587

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