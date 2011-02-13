تعداد شهرستانهای گلستان به 14 رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهرستان گالیکش از توابع شهرستان مینودشت در شرق گلستان بود که اکنون به شهرستانی مستقل تبدیل شده است.

رضا صباغیان نیز از سوی وزیر کشور به عنوان اولین فرماندار این شهرستان تازه تاسیس معرفی شده است.

مراسم معارفه صباغیان با ضور صولت مرتضوی معاون سیاسی وزرات کشور برگزار شد.

مرتضوی در این مرارسم از خدمات دولت یاد کرد و گفت: امروز دولت خود را خدمتگزار مردم می داند.

وی گفت: نعمت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر کسی پوشیده نیست و این همه خدمات نشانگر لطف و رحمت الهی است که ملت ایران از آن بهره مند هستند.

علاوه براین با حضور مسئولان، در ایام دهه فجر 87 طرح عمرانی، تولیدیرو اشتغالزا در شهرستان مینودشت افتتاح شد.

این پروژه ها شامل 47 پروژه عمرانی با مبلغ 260 میلیارد و 241 میلیون ریال و 24 پروژه اقتصادی با هزینه ای بالغ بر 410 میلیارد و 940 میلیون ریال و 16 پروژه کلنگ زنی با 25 میلیارد و 705 میلیون ریال افتتاح و کلنگ زنی شد.

