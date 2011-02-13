مالکان مسکن مهر در مشهد وام 20 میلیون تومانی می گیرند

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: در حال حاضر تعداد دو هزار و 516 واحد مسکونی در شهرک مهرگان مشهد در حال ساخت است.

وی اظهارداشت: این واحدها 75 متری بوده و ازوام 20 میلیون تومانی برخوردار می شوند.

قاسمی افزود: از این تعداد 2 هزار و 438 واحد در مرحله اتمام پی ریزی، یک هزار و 39 واحد در مرحله اتمام سقف، 472 واحد در مرحله اتمام سفت کاری و 62 واحد در مرحله اتمام نازک کاری می باشد.

وی درباره تسهیلات پرداخت شده برای واحدهای مسکن مهر در حال ساخت در شهرک مهرگان اظهار داشت: در مجموع تا کنون حدود 182 میلیارد ریال تسهیلات در دو بخش آماده سازی و ساخت پرداخت شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی از انعقاد قرار داد ساخت 90 هزار و 279 واحد مسکن مهر در استان خراسان رضوی خبر داد و افزود: تاکنون برای 86 هزار و 356 واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است.

وی هدف از اجرای طرح مسکن مهر را خانه‌دار شدن جوانان و قشر آسیب‌پذیر جامعه دانست و افزود: استان خراسان رضوی رتبه اول را در جذب تسهیلات آماده‌سازی مسکن مهر کسب کرده است.

۵۲ درصد از واحدهای مسکن مهر در این استان با استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان ساخته می شود.

