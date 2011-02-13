لیست بازیگران ایرانی"زبان مادری" تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازیگران تازه‌ای به فیلم سینمایی" زبان مادری" که از اوائل هفته گذشته در تهران آغاز شده است، اضافه شده ا‌ند. همه صحنه‌های فیلم به جز سکانس آخر که در جاده شمال است در تهران فیلمبرداری می‌شود.

قبلا حضور شهره قمر، هایده حائری، آتش تقی‌پور و پیر داغر بازیگر لبنانی، بهروز جاهل بازیگر هندی و ماریا گارسیا بازیگر اسپانیایی در این فیلم سینمایی قطعی شده ‌بود. با آغاز فیلمبرداری امیرمحمد زند وهستی مهدوی فر نیز به جمع بازیگران این فیلم سینمایی افزوده شدند.

فیلمبرداری در فروشگاه شهروند میدان آرژانتین به پایان رسیده است و در درحال حاضر نیز سکانس‌های خارجی در حال فیلمبرداری است. "زبان مادری" به مسئله تقابل زبان و مشکلاتی که برای افراد در ارتباط برقرارکردن به دلیل تفاوت زبان پیش می‌آید می‌پردازد.

عوامل "زبان مادری" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، مدیر صدابرداری: سلیم احمدی، طراح صحنه و لباس: رضا مهدی‌زاده، طراح گریم: کیان اولاد وطن، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: محسن اورنگ، مجری طرح: محمدصادق آذین، مدیر تولید: حسن شکوهی، سرمایه‌گذاران: حسن شکوهی، حسین زندباف، محمد صادق آذین.

"زبان مادری" اولین تجربه محمدپور در زمینه کارگردانی سینما است. وی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "فاصله"، "داماد خجالتی"، "اختاپوس" و "دردسر بزرگ" را نوشته است.

