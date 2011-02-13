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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

خیران کتابخانه ساز از مالیات معافیت می شوند

خیران کتابخانه ساز از مالیات معافیت می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی گفت: خیران کتابخانه ساز از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد بازاریان و تجار در عرصه های فرهنگی از وجود زمینه علاقه این قشر در امر کتابخانه سازی خبر داد.

وی افزود: تجار و بازاری هایی که علاقمند به فعالیت در عرصه کتابخوانی خصوصاً احداث کتابخانه که ضمن ماندگاری نام ایشان خدمتی به جوانان و مردم این مرز و بم است از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

حسینی اظهار امیدواری کرد: با همکاری قشر تجار و بازرگانان در این عرصه شاهد جهش ها و پیشرفت های چشمگیری در توسعه کتابخانه ها و فرهنگ کتابخوانی خواهیم بود.

حسن خدایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت ها و خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، به حضور تجار فرهیخته در توسعه فرهنگی از جمله کتابخوانی در دوره های مختلف تاریخی اشاره کرده و افزود: بازرگانان، تجار و بازاریان همواره در حرکت های مردمی مانند انقلاب اسلامی ایران و نیز توسعه فعالیت های فرهنگی حضوری چشمگیر داشته اند.

وی با اشاره به خدمات ارزنده بردران نخجوانی در گردآوری کتاب های بسیار ارزشمند از اقصی نقاط جهان و بنیانگذاری کتابخانه ملی تبریز خاطر نشان کرد: این دو برادر بزرگوار از بازرگانان موفق و بنام ایران بودند که در تجارت های خود، اکثر اوقات از سود حاصله خود اقدام به خرید کتاب های بسیار ارزشمند ایرانی و... از کشورهای مختلف نموده و نهایتاً با اهدا این کتب ارزشمند موجب پایه گذاری کتابخانه ملی تبریز شدند که اکنون زبان زد عام و خاص است مایه مباهات همگان شده است.

خدایی گفت: امروز نیز حضور و همکاری بازاریان و تجار خیر در عرصه های مختلف مدرسه سازی، احداث بیمارستان و مسجد بر همگان مشهود است.

وی ادامه داد: آنچه که امروز می طلبد یاری این بزرگواران در ساخت کتابخانه است، چرا که جامعه امروز جامعه دانایی محور و مبتنی بر پزوهش است و در این میان اثر گذارترین مکان برای توسعه فرهنگی و ارتقای بلوغ فکری جامعه همانا کتابخانه های عمومی است.

کد مطلب 1252593

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