اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نخستین دوره مسابقات کیوبال "ایت بال" بانوان در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه با حضور 16 بانوی ورزشکار در قالب چهار گروه طی روزهای 21 و 22 بهمن ماه جاری در سالن کیوبال مجموعه ورزشی غدیر ارومیه برگزار شد.

این مسابقات در رشته ایت بال و با انجام 40 بازی و به صورت دوره ای و در مراحل نهایی به صور ت حذفی برگزار و در پایان لیلا ملک آرا و آیسان ملک آرا به ترتیب عناوین اول و دوم و مهناز جوایزی و رویا رزمجو به طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

هیئت کیوبال آذربایجان غربی از سال 87 فعالیت رسمی خود را آغاز و در بخش بانوان نیز از آذرماه امسال شروع به فعالیت کرده است.

سه بانوی والیبالیست مهابادی به عضویت تیم منتخب آذربایجان غربی درآمدند

"مریم خلیلی"، "پریسا سلیمان زاده" و "شرمین شیخ محمدی" از مهاباد پس از پایان رقابتهای والیبال قهرمانی بانوان آذربایجان غربی در ارومیه، برای عضویت در تیم استان انتخاب شدند.

تیم والیبال بانوان مهاباد، در این رقابتها توانست پس از تیم ارومیه به مقام دوم برسد.

تعویق در برگزاری مسابقه بین تیم ملی فوتسال ایران و اوکراین در ارومیه

بازی دوستانه تیمهای ملی فوتسال ایران و اوکراین در شهر ارومیه به دلیل سفر تیم ملی فوتسال برزیل به ایران، به تعویق افتاد.

بر اساس توافق فدراسیونهای دو کشور مقرر شده بود این بازی روز جمعه بیست و نهم بهمن ماه جاری در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شود.

تیم ملی فوتسال برزیل در همین روز در شهر اصفهان دیداری دوستانه با تیم ملی ایران برگزار داشته باشد.

مقرر شده تیم ملی فوتسال اوکراین زمان دیگری را برای انجام این بازی دوستانه به ایران اعلام و احتمال می رود تاریخ برگزاری آن به اواخر اسفند ماه یا اوایل فروردین ماه سال آینده موکول شود.

دیدار ایران و اوکراین را در قالب تورنمنت چهارجانبه با حضور دو تیم دیگر امید ایران و تیم منتخب آذربایجان غربی برگزار می شود.