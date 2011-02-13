نتایج مسابقات سراسری اسکی دانش آموزی در البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برای اولین بار مسابقات اسکی دانش آموزی به میزبانی استان البرز در پیست بین المللی دیزین برگزار شد.

در این رقابتها در بخش پسران نتایج زیر حاصل شد.

در رده نونهالان مقام اول محمد ساوه شمشکی از استان تهران، مقام دوم علیرضا احمدپور از استان فارس، مقام سوم محمد صادق دین کانی از استان فارس را کسب کردند.

همچنین در رده سنی نوجوانان مقام اول نیما بهاء از استان البرز، مقام دوم سید محمد حسین از استان البرز، مقام سوم سید امیر صید از استان البرز به ترتیب موفق به کسب عنوانهای برتر شدند.

در رده سنی جوانان نیز مقام اول رضا کیا دربندسری از استان تهران، مقام دوم سید حسین صید از استان البرز، مقام سوم سپهر ساوه شمشکی از استان تهران به دست آوردند.

درکل نتایج بدست آمده تیمی نیز در رده ی نونهالان به ترتیب تیم استان تهران اول،استان فارس دوم، استان البرز سوم شدند.

در رده نوجوانان به ترتیب استان البرز اول، استان تهران دوم، استان فارس سوم شدند و در رده جوانان به ترتیب استان تهران اول، استان البرز دوم و شهرستانهای تهران سوم شدند.