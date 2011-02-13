اعتبارات عمرانی اماکن مذهبی شیراز در بودجه سال آینده افزایش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در شیراز، روح الله احمد زاده در جلسه شورای برنامه ریزی استان از تخصیص اعتبارات جداگانه جهت حمایت از زیرساختهای حرمهای متبرکه و زیارتی در شهرهای مشهد، قم و شیراز در قانون برنامه پنجم خبر داد و افزود: در راستای تعمیق ارزشها و باورهای مذهبی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیتهای اماکن زیارتی، از توسعه زیر ساختهای حرمهای متبرکه در این سه شهر مقدس در کشور حمایت شده است.

وی همچنین از اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه زیر ساختهای عمرانی در اماکن زیارتی در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: این اعتبار در مقایسه با بودجه 700 میلیون تومانی سال گذشته بیش از هزار درصد رشد داشته است.

استاندار فارس تصریح کرد: امیدواریم با اختصاص این بودجه که با پیگیریهای مداوم مسئولان و مدیران استان تحقق یافته، بتوانیم در راستای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) گامهای مؤثری برداریم.

احمدزاده با اشاره به طرح هایی که فرصت به بهره برداری رساندن آنها به طور رسمی فراهم نشده است، اظهار اشت: همانگونه که اعلام کرده بودیم دهه فجر امسال را به عنوان آغاز یک فجر برای افتتاحیه طرح های متعدد دیگر استان تبدیل خواهیم کرد.

وی با تقدیر از مدیران استان که با پیگیریهای مداوم خود، موجب افزایش اعتبارات استانی در بودجه سال آینده شده اند، اظهار داشت: در سال آینده بودجه عمرانی استان 20 درصد و سهم استان از اعتبارات دو درصد نفت و گاز، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

استاندار فارس در ادامه همچنین از افزایش11 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در استان فارس خبر داد و تصریح کرد: این افزایش اعتبارات در نتیجه همدلی و تلاش مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است.

احمدزاده در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با ارائه گزارش عملکرد کارگروه فرهنگی اجتماعی استان نیز همراه بود بر لزوم توجه به فعال سازی ظرفیتهای فرهنگی استان در قالب طرح ها و پروژه های فرهنگی تأکید کرد و گفت: نگاه دولت در اختصاص دادن اعتبارات فرهنگی به استانها در واقع حمایت و تقویت جایگاه فرهنگ در جامعه است.