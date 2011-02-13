به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی این پروژه، تصویربرداری فاز اول این مجموعه ادامه دارد، داریوش ارجمند، محمود عزیزی، مهدی پاکدل، سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، زهرا سعیدی، رامسین کبریتی، شیوا خنیاگر، قربان نجفی، مهدی میامی، نادر سلیمانی، رضا آحادی، ناصر گیتی‌جاه، فرحناز منافی‌ظاهر، رابعه اسکویی و علی‌اکبر آتشانی بازیگران این مجموعه هستند.

رضا ایران‌منش، محمد عمرانی، آزیتا لاچینی، مریم بوبانی، مختار سائقی، امیر فرزند وطن‌زاد و نیما صفایی به تازگی به گروه بازیگران این مجموعه پیوستند. تهیه‌کننده این مجموعه آرمان زرین‌کوب است. "ستایش" جمعه شب‌ها از شبکه سه پخش می‌شود.

سعید سلطانی مجموعه‌های "جوانی"، "پس از باران"، "مامور بدرقه" و... را کارگردانی کرده است.