دریاچه دوقلوی "سیاه گاو" آبدانان در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، این دریاچه به وسعت سه هکتار در فاصله 24 کیلومتری بخش سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان واقع شده است. سراب های مذکور به صورت جوشان از کف دریاچه بالایی سرچشمه گرفته و در مجموع دو دریاچه بیضی شکل که توسط کانالایی از هم جدا می شوند ، را به وجود آورده است.

در محدوده دریاچه ها، اکوسیستم متنوعی از حیات وحش را می توان مشاهده کرد که آبزیان وابسته به تالاب نوعی هم پیوند و همبستگی اکولوژیکی و بیولوژیکی میان دریاچه و نواحی اطراف آن را برقرار می سازد.

این موضوع از نظر فرایندهای زیست محیطی حائز اهمیت فراوانی است. با توجه به شرایط محیطی اطراف دریاچه ها و وجود منابع غذایی فراوان و پذیرش پرندگان مهاجر آبچر و کنار آبچر و هم چنین قابلیت زیست گاهی بالای آن از نظر زیست محیطی می تواند به عنوان یک اکوسیستم خاص تلقی شود.

کارشناس مسائل گردشگری در این ارتباط گفت: دریاچه دوقلوی "سیاه گاو" واقع در شهرستان آبدانان یکی از نادرترین پدیده های طبیعی کشور است که می تواند تبدیل به جاذبه ای گردشگری در سطح بین المللی شود. یکی از شگفت انگیزترین و دیدنی ترین پدیده های طبیعی کشور دریاچه دوقلوی "سیاه گاو" شهرستان آبدانان واقع در استان ایلام است که با عمری هزاران ساله شکل گرفته است.

علیر ضا رمضانی افزود: رودخانه سیاه گاو پس از عبور از میان صخره و دره ارتفاعات کبیرکوه در 45 کیلومتری شهرستان جنوب شرقی شهرستان آبدانان به دو دریاچه تبدیل می شود که دریاچه نخست با اختلاف سطح اندک در بالادست دریاچه دوم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آب زلال، نیزار، ماهیان رنگارنگ، رقص نور در ساعات میانی روز و تشکیل طیفهای متنوع نوری ناشی از آن به این پدیده شگفت انگیز جلوه و زیبایی منحصربه فردی بخشیده است، این دو دریاچه دایره وار، هر کدام به شعاع 30 متر مربع، حدود سه متر ژرفا دارند و با یک جوی آب طبیعی به عرض یک و طول هشت متر به هم متصل هستند.

این کارشناس ادامه داد: هر چند این دریاچه در فصل بهار و اواخر زمستان از تفرجگاه های اهالی مردم استان ایلام و شهرستان آبدانان است، اما آب و هوای منطقه شرایطی فراهم آورده است که این دریاچه در هر فصلی گردشگران را به زیباییهای طبیعی خود فراخواند.

رمضانی یادآور شد: از دیگر ویژگیهای این پدیده نادر، وجود املاح مختلف و گوگرد بودن آب دریاچه و وجود چشمه های جوشان شیرین داخل دریاچه است.