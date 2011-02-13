کنسرت گروه موسیقی "آسمان" برگزار می شود

مجید درخشانی نوازنده تار و سرپرست گروه موسیقی آسمان با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تشکیل این گروه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : گروه موسیقی" آسمان" یکی از گروههایی است که توسط هنرمندان جوان تشکیل شده است و قرار است در نخستین اجرای خود قطعاتی را در دو بخش برگزار کنند.

وی در ادامه به توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت پرداخت و گفت : در بخش نخست قطعاتی از ساخته های خودم در دستگاه شور با آواز پوریا اخواص و در بخش دوم هم قطعاتی در آواز دشتی بر اشعاری از مولانا برگزار می شود ؛ بخش ویژه این کنسرت به اجرای قطعه "بیداد" اثر استاد مشکاتیان و به یاد ایشان به روی صحنه خواهد رفت .

این نوازنده تار در ادامه افزود : گروه موسیقی "خورشید" هم فعالیت های خود را از سر گرفته است و قرار است در تاریخ 6 اسفندماه اجرایی ویژه برای کانون وکلا در وزارت کشور برگزار کند.

درخشانی سرپرست گروه موسیقی "شهناز" در پایان صحبت های خود به اجرای این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در پنجشنبه 28 بهمن ماه همراه با گروه موسیقی "شهناز" عازم دبی شویم و کنسرتی را با آواز محمدرضا شجریان درمرکز تجاری دوبی برگزار کنیم؛ این کنسرت در دو دستگاه همایون و ماهور برگزار می شود و قطعات این کنسرت برگرفته از دو آلبوم "رندان مست" و "بی هم زبان" است و از سازهای ابداعی شجریان نیز استفاده خواهد شد.