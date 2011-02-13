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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

کنسرت گروه موسیقی "آسمان" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "آسمان" برگزار می شود

نخستین کنسرت گروه تازه تاسیس "آسمان" به سرپرستی مجید درخشانی در تاریخ 25 اسفندماه در سالن آمفی تئاتر فرهنگستان هنر برگزار می شود.

مجید درخشانی نوازنده تار و سرپرست گروه موسیقی آسمان با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تشکیل این گروه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : گروه موسیقی" آسمان" یکی از گروههایی است که توسط هنرمندان جوان تشکیل شده است و قرار است در نخستین اجرای خود قطعاتی را  در دو بخش برگزار کنند.

وی در ادامه به توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت پرداخت و گفت : در بخش نخست قطعاتی از ساخته های خودم در دستگاه شور با آواز پوریا اخواص و در بخش دوم هم قطعاتی در آواز دشتی بر اشعاری از مولانا برگزار می شود ؛ بخش ویژه این کنسرت به اجرای قطعه "بیداد" اثر استاد مشکاتیان و به یاد ایشان به روی صحنه خواهد رفت .

این نوازنده تار در ادامه افزود : گروه موسیقی "خورشید" هم فعالیت های خود را از سر گرفته است و قرار است در تاریخ 6 اسفندماه اجرایی ویژه برای کانون وکلا در وزارت کشور برگزار کند.

درخشانی سرپرست گروه موسیقی "شهناز" در پایان صحبت های خود به اجرای این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است در پنجشنبه 28 بهمن ماه همراه با گروه موسیقی "شهناز" عازم دبی شویم و کنسرتی را با آواز محمدرضا شجریان درمرکز تجاری دوبی برگزار کنیم؛ این کنسرت در دو دستگاه همایون و ماهور برگزار می شود و قطعات این کنسرت برگرفته از دو آلبوم "رندان مست" و "بی هم زبان" است و از سازهای ابداعی شجریان نیز استفاده خواهد شد.

کد مطلب 1252601

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