40 درصد مردم سر رایانه خود داد می زنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نرم افزاری Avira آلمان، تولیدکننده آنتی ویروسهای "آنتی ویر" با انجام یک نظرسنجی بر روی 14 هزار و 284 کاربر در ماه دسامبر نشان داد که 40 درصد از کاربران به رایانه خود ناسزا می گویند و یا حداقل یکبار به دلیل عملکرد بد دستگاه خود با صدای بلند و از روی عصبانیت سر آن فریاد کشیده اند.

هر چند روانشناسان باید این رفتار کاربران را در برخورد با یک رایانه مورد بررسی قرار دهند اما شرکت Avira کشف کرده است تعداد کاربرانی که از رایانه شخصی خود متنفرند برابر با تعداد کاربرانی است که هرگز در لحظات نا امیدی از عملکرد رایانه خود فریاد نزده اند.

الیزابت روتبارت مدیر این شرکت در این خصوص توضیح داد: "پاسخ دهندگان به این نظرسنجی چند پاسخ سرگرم کننده را ارائه کردند به خصوص اینکه سئوالات در ماه دسامبر ارائه شد."

در حقیقت ماه دسامبر به طور معمول ماهی است که بسیاری از افراد خریدهای آنلاین انجام می دهند و بنابراین عملکرد بد یک رایانه می تواند دسترسی به وب سایتهای خرید را مختل کند.

جنبه سرگرم کننده این نظرسنجی در این است که تعداد افرادی که به رایانه خود ناسزا می گویند تقریبا برابر با تعداد کاربرانی است که با دستگاه خود مهربان هستند.

براساس گزارش وب نیوز، در این نظر سنجی این نتایج به دست آمد:

- 39 درصد: با صدای بلند سر رایانه خود فریاد می زنند و به آن ناسزا می گویند

- 38 درصد: نه! هرگز نمی توانم سر رایانه خود داد بزنم، خیلی حساس است. (دوستانه تشویقش می کنم کار خود را دوباره انجام دهد)

- 11 درصد: نفرین می کنند که یک فاجعه مهیب بر سر شرکت تولیدکننده رایانه و یا شرکت تولیدکننده سیستم عامل نازل شود.

- 9 درصد: با یک وسیله یا شیء (مشت، چوب بیسبال و ...) به جان رایانه خود می افتند.

- 3 درصد: رایانه خود را روی زمین پرت می کنند.