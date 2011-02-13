موضوعات جشنواره فیلم فجر گلستان متنوع تر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکخواه صبح یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: در حالیکه به آغاز بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نزدیک می شویم، فضای هنری استان، بسیار شاداب و فیلم هایی که در زمان برگزاری جشنواره در استان گلستان اکران می شود، بسیار مطلوب است.

وی اظهار داشت: استان گلستان، ‌برای دومین سال است که افتخار میزبانی جشنواره بزرگ و بین ذالمللی فجر را پیدا کرده و این حاصل تلاش و میزبانی موفق گلستانی ها، از برگزاری جشنواره بزرگ و بین المللی است.

وی وجود کارگردانان و بازیگران خوب را یکی از برکات و ثمرات انقلاب اسلامی دانست.

نیکخواه خواستار حضور نسل های مختلف به ویژه جوانان در ایام برگزاری جشنواره شد.

آیین افتتاحه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ساعت 18 عصر 24 بهمن در سینما عصر جدید گرگان برگزار می شود.

پنج فیلم در جشنواره بین المللی فیلم فجر در گلستان اکران می شود و 33 روز به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی هاست.



ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.