  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

پیام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به رهبر اخوان المسلمین مصر

پیام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به رهبر اخوان المسلمین مصر

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پیامی به رهبر اخوان المسلمین پیروزی اخیر مردم مصر در خلع دیکتاتور این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خطاب به محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین به این شرح است:

جناب آقای محمد بدیع
رهبر جماعت اخوان المسلمین مصر

سلام علیکم
پیروزی اولیه ملت مجاهد و مبارز و مسلمان مصر در بیرون کردن حاکم طاغوتی آن کشور را که مرهون ایستادگی و مقاومت ملت عزیز مصر و جوانان رشید و مسلمان و عنایت الهی است، به شما تبریک می گوئیم.

ملت مسلمان ایران در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خود به خاطر پیروزی شما در مصر شادی مضاعف داشت زیرا سقوط رژیم مبارک را سرآغاز فروپاشی رژیم های وابسته عربی به غرب و صهیونیسم دانسته و منشاء تحولات جدی در خاورمیانه می دانیم.

مبارزات طولانی و مجاهدانه شما در طی دهه اخیر که موجب دستگیری و شکنجه بیش از 30 هزار عضو جنبش اخوان المسلمین مصر توسط رژیم فرعونی مصر شده بود امروز به اولین هدف خود رسید و همزمان سقوط مبارک با شهادت استاد حسن البناء دلیل نقش روشن شما در انقلاب مصر است.

حزب موتلفه اسلامی ایران هدف شما در تحقق آزادی، کرامت، عزت و شرافت ملت مصر را که در سایه اسلام و حکومت اسلامی بدست خواهد آمد ارج می نهد و بر این باوریم که انقلاب مصر وارد مرحله حساسی شده که رعایت نکات زیر برای به نتیجه رسیدن آن مفید است.

1- آمریکا و اسرائیل و سران وابسته آنها در کشورهای غربی در تلاشند انقلاب مردم مصر را مدیریت کرده و به سوی اهداف خود منحرف نمایند. لذا لازم است ضمن حفظ هوشیاری، فریب وعده های دروغین عوامل وابسته به رژیم گذشته و آمریکا را نخورده و تا پاکسازی حکومت از عوامل وابسته و مزدور بیگانه و ضد اسلام، مبارزه را ادامه دهند.

2- همراه سازی ارتش با ملت مصر و بازسازی اعتبار و عزت اسلامی و عربی آنان در دفاع از استقلال مصر و ملت مظلوم فلسطین با توجه به مواضع مردمی ارتش باید در راس برنامه ها قرار گیرد.

3- حفظ وحدت و انسجام ملی گروه ها و احزاب و مردم مصر و ایجاد مرکز فرماندهی و شورای انقلاب از همه گروه ها و احزاب ذی نفوذ برای هدایت و برنامه ریزی تداوم انقلاب و جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با توطئه های دشمن و تثبیت شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

4- قطع ارتباط با اسرائیل غاصب و بازگشایی گذرگاه رفح برای شکستن حصر مردم مظلوم غزه اولین انتظار ملت های اسلامی از انقلاب مصر است.

5- ما و ملت ایران حمایت کامل خود را از انقلاب اسلامی مصر اعلام و در کنار شما تا پیروزی کامل خواهیم بود.

کد مطلب 1252605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها