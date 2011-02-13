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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

خط چهار اتوبوسهای تندرو به پایانه جنوب می رسد

خط چهار اتوبوسهای تندرو به پایانه جنوب می رسد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه اولویت اول ما در توسعه خطوط BRT تکمیل خط 4 این سامانه است گفت: با ورود سری جدید اتوبوسهای دوکابین به ناوگان، بزودی خط 4 اتوبوسهای تندرو تا پایانه جنوب ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه خط 4 اتوبوسهای تندرو که از پارک وی آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه چمران به میدان جمهوری رسیده است اظهار کرد: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاشیم این خط را از سمت جنوب از میدان جمهوری به سمت میدان حق شناس، پل جوادیه، دشت آزادگان، میدان بهمن ، بزرگراه بعثت و در نهایت تا پایانه جنوب ادامه دهیم تا شمال و جنوب شهر با این خط BRT که طولش به حدود 5/17کیلومتر می رسد، به یکدیگر متصل شود.

معاون شهردار تهران گفت: اکنون چند ایستگاه ادامه خط 4 اتوبوسهای تندرو تا ترمینال جنوب نصب شده و زیرساختهای لازم برای احداث و توسعه خط کاملا آماده است اما مسئله اصلی تامین اتوبوسهای دوکابین با کیفیت است که خوشبختانه قرار داد خرید 700 اتوبوس دوکابین با 100 درصد پول شهرداری منعقد شده است و سری اول این اتوبوسها یعنی 30 دستگاه اتوبوس تا قبل از عید وارد کشور می شود.

وی خاطر نشان کرد: با ورود اتوبوسهای جدید امکان احداث ادامه مسیر خط 4 اتوبوسهای تندرو را تا پایانه جنوب خواهیم داشت که امیدواریم از اوایل سال آینده شهروندان بتوانند جنوب تا شمال شهر را با این خط طی کنند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: در روزهای نخست آغاز به کار خط 4 اتوبوسهای تندرو در بزرگراه شهید چمران، تصور اولیه بر این بود که شهروندان ساکن در شمال شهر از این خطوط استفاده نمی کنند، در صورتی که خط 4 تنها پس از گذشت چند هفته از بهره برداری مورد استقبال عمومی قرار گرفت و ادامه مسیر این خط نیز به طور حتم می توانند سبب شود که بسیاری از سفرهای شهروندان در این مسیر به جای خودروی شخصی با اتوبوس صورت گیرد.

کد مطلب 1252607

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