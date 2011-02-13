خط چهار اتوبوسهای تندرو به پایانه جنوب می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه خط 4 اتوبوسهای تندرو که از پارک وی آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه چمران به میدان جمهوری رسیده است اظهار کرد: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاشیم این خط را از سمت جنوب از میدان جمهوری به سمت میدان حق شناس، پل جوادیه، دشت آزادگان، میدان بهمن ، بزرگراه بعثت و در نهایت تا پایانه جنوب ادامه دهیم تا شمال و جنوب شهر با این خط BRT که طولش به حدود 5/17کیلومتر می رسد، به یکدیگر متصل شود.

معاون شهردار تهران گفت: اکنون چند ایستگاه ادامه خط 4 اتوبوسهای تندرو تا ترمینال جنوب نصب شده و زیرساختهای لازم برای احداث و توسعه خط کاملا آماده است اما مسئله اصلی تامین اتوبوسهای دوکابین با کیفیت است که خوشبختانه قرار داد خرید 700 اتوبوس دوکابین با 100 درصد پول شهرداری منعقد شده است و سری اول این اتوبوسها یعنی 30 دستگاه اتوبوس تا قبل از عید وارد کشور می شود.

وی خاطر نشان کرد: با ورود اتوبوسهای جدید امکان احداث ادامه مسیر خط 4 اتوبوسهای تندرو را تا پایانه جنوب خواهیم داشت که امیدواریم از اوایل سال آینده شهروندان بتوانند جنوب تا شمال شهر را با این خط طی کنند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: در روزهای نخست آغاز به کار خط 4 اتوبوسهای تندرو در بزرگراه شهید چمران، تصور اولیه بر این بود که شهروندان ساکن در شمال شهر از این خطوط استفاده نمی کنند، در صورتی که خط 4 تنها پس از گذشت چند هفته از بهره برداری مورد استقبال عمومی قرار گرفت و ادامه مسیر این خط نیز به طور حتم می توانند سبب شود که بسیاری از سفرهای شهروندان در این مسیر به جای خودروی شخصی با اتوبوس صورت گیرد.