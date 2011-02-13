خانواده های کم درآمد مشهدی از سیستم پخش دیجیتالی سیما محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، با گذشت بیش از دو ماه از راه اندازی سیستم پخش دیجیتال سیما در خراسان رضوی، بسیاری از خانواده های مشهدی به دلیل بالا بودن دستگاه های گیرنده تاکنون از این امکان استفاده ای نکرده اند.

مردم مشهد برای استفاده از این امکان فنی باید تلویزیونهای خود را به دستگاه گیرنده دیجیتال مجهز کنند که هر دستگاه آن در حال حاضر بین 650 تا800 هزار ریال قیمت دارد.

در این باره معاون فنی صدا و سیمای خراسان رضوی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: سازمان صدا و سیما از سه سال پیش برای تبدیل فن آوری های خود متناسب با فن آوری های روز جهان، تبدیل آنالوگ به دیجیتال را در دستور کار قرار داده است.

فریبرز ذوقی افزود: برای استفاده از این فن آوری، شهروندان باید اقدام به خرید دستگاه گیرنده دیجتال نمایند و برای استفاده از این امکان فعلا راه چاره دیگری وجود ندارد.

وی ادامه داد: برای دریافت تصاویر شفاف و با کیفیت احتیاج به دستگاهی به نام گیرنده تلویزیونی دیجیتال است که با نصب بر روی تلویزیون به راحتی می‌توان تصاویر با کیفیت را دریافت کرد.

وی ادامه داد: ما در شیوه آنالوگ دوره گذار را داریم که 5 سال به طول می‌انجامد و در این مدت تغییرات لازم برای رفتن از شیوه آنالوگ به دیجیتال باید صورت گیرد که بستگی به همکاری مردم دارد که چقدر از این شیوه استفاده کنند تا دیگر نیازی به شیوه آنالوگ نباشد.

ذوقی افزود: اجرای سریع این روش غیرممکن است چرا که مردم برای گیرنده‌های فعلی خود میلیاردها تومان هزینه کرده‌اند و نمی‌توان آنها را کنار گذاشت اما در سال‌های آینده این دستگاه داخل خود تلویزیون نصب می‌شود.

وی تصریح کرد: در شیوه آنالوگ تصاویر از کیفیت پایینی برخوردار است و برای دریافت هر شبکه نیاز به یک فرستنده است اما در شیوه دیجیتال برای دریافت چندین شبکه فقط به یک فرستنده نیاز است.

شهرستان‌های مشهد، فریمان، سرخس و چناران زیرپوشش شبکه دیجیتال هستند.