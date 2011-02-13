"فال خون" به چاپ هفتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان "فال خون" پیش از این به زبان های خارجی ترجمه و در کشورهای آمریکا و ترکیه منتشر شده است.

کتاب "فال خون" که برای هفتمین بار تجدید چاپ شده،داستان یک سرباز عراقی و مافوقش است که برای دیده بانی و شناسایی اجساد به ارتفاعات غرب ایران به نام هور اعزام می شوند.

این سرباز در طول خدمتش در هراس دائمی از مرگ به سر می برد.در منطقه هور ماجراهای مختلفی با روایت های غفارزادگان بر آنها می گذرد.

غفارزادگان "فال خون" را در سال 74 نوشته و محمدرضا قانون پرور استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تگزاس امریکا این رمان را با عنوان "fortune told in blood" ترجمه کرده که در امریکا منتشر شده است.

این کتاب در جشنواره ربع قرن دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت.از غفارزادگان تاکنون رمان های شب ایوب و سنگ‌اندازان غار کبود توسط سوره مهر منتشر شده است.

چاپ هفتم "فال خون" تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در 72 صفحه، قطع رقعی منتشر شده است.