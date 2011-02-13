غلامرضا رحیمی رشت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص وجود بزرگترین دهکده گلخانه‌ای کشور در بخش خلجستان بیان داشت: این دهکده گلخانه‌ای به نام کوثر و در شهر دستجرد بخش خلجستان واقع شده که با 214 هکتار مساحت، اولین و بزرگترین دهکده گلخانه‌ای کشور است.



وی با اشاره به اینکه این دهکده در حدود 10 سال قبل در این مکان احداث شده است، اظهار داشت: این دهکده دارای 46 واحد متشکل از 30 واحد در فاز اول و 16 واحد در فاز دوم است.



رحیمی بیان داشت: در این دهکده گلخانه‌ای کاشت محصولات خارج از فصل صورت می‌گیرد و در آن انواع مختلف گل، گوجه فرهنگی، توت فرنگی، خیار، قارچ و... کاشت می‌شود.



بخشدار بخش خلجستان قم در خصوص هدف از احداث این دهکده در این منطقه گفت: ساخت دهکده‌های گلخانه‌ای به دلیل کمبود آب در منطقه و بهره اقتصادی بیشتر در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته به علاوه این واحد بزرگ با هدف اشتغالزایی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در این منطقه تشکیل شده است.



وی میزان اشتغالزایی این واحد بزرگ کشاورزی را 150 نفر به صورت مستقیم عنوان کرد و افزود: 30 تا 40 درصد از این تعداد را فارغ التحصیلان بخش کشاورزی تشکیل می‌دهند که در واحدهای این دهکده گلخانه‌ای علاوه بر کشت محصولات به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نیز می‌پردازند به طوری که در سال‌های گذشته روش‌های نوین کشت توت فرهنگی و... در این مکان انجام پذیرفته است.



رحیمی رشت آبادی همچنین در خصوص میزان برداشت از واحدهای مختلف بزرگ‌ترین دهکده گلخانه‌ای کشور بیان داشت: در دهکده گلخانه‌ای کوثر سالانه از هر واحد کشت توت فرنگی 7 تا 10 تن محصول، از هر واحد کشت خیار سالانه در حدود 60 تن و از هر واحد کشت گوجه فرنگی سالانه در حدود 65 تن محصول برداشت می‌شود که در سال‌های گذشته صادرات محصول خیار به کشور سوئیس را نیز داشته‌ایم.



وی همچنین در خصوص میزان سرمایه گذاری در این دهکده گلخانه‌ای گفت: برای هر واحد از این دهکده گلخانه‌ای 60 میلیون تومان هزینه شده که 80 درصد از این مبلغ تسهیلات دولتی بوده که به بخش خصوصی داده شده است.



بخشدار بخش خلجستان از توسعه این دهکده گلخانه‌ای در آینده خبر داد و گفت: پیش بینی شده تا در برنامه‌های توسعه این واحد گلخانه‌ای، فاز سوم نیز راه اندازی شود که با بهره برداری از آن ظرفیت دهکده گلخانه‌ای کوثر به 80 واحد خواهد رسید.