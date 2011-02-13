جشن احیای تالاب کمجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: در روز 25 بهمن ماه امسال به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال تشکیل کنوانسیون رامسر به منظور حفاظت از تالابهای با اهمیت جهان، مراسم جشنی را با حضور دوستداران محیط زیست و جوامع محلی در حاشیه تالاب کمجان به عنوان یکی از تالابهای بین المللی که با تهدیدات بسیاری مواجه بوده و با کمک و همکاری جوامع محلی احیاء شده است برگزار خواهیم نمود.

وی با تاکید بر اهمیت تالابها و نقش ارزنده آنها در زندگی جوامع بشری و تنوع زیستی گفت: تالابها، محل تلاقی آب، خاک و گیاه هستند که بستری بهینه برای گونه های پر شمار و گسترده به شمار می روند ارزش اکولوژیک زیستگاه ارزشمند تالابها به عقیده متخصصان 10 برابر جنگل و 200 برابر زمین های زراعی است.



ابراهیمی کارنامی افزود: ایران کشوری است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تنوع اقلیمی کم نظیرش از مجموع 42نوع تالاب شناخته شده در جهان 39 نوع تالاب را در خود داراست.



وی همچنین گفت: بوم شناسان دنیا برای اولین بار در جهان درسال در 1349 رامسر جمع شده و کنوانسیون امضاء نمودند. بایستی بدانیم که اگر خواهان زندگی پایدار و تضمین شده ای برای خود و نسل آینده هستیم باید پاسداری شایسته برای تالابهای موجود کره زمین باشیم.



ابراهیمی کارنامی افزود: هم اکنون 12 تالاب در استان فارس موجود است که از این تعداد 5 تالاب آن بین المللی است.

این تالابها شامل ارژن و پریشان، طشک و بختگان، و کمجان است و مدیریت بقیه تالابها نیز طبق قانون محیط زیست بر عهده محیط زیست استانهاست.