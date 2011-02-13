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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

جشن احیای تالاب کمجان برگزار می شود

جشن احیای تالاب کمجان برگزار می شود

جشن احیای تالاب کمجان همزمان در چهلمین سال تشکیل کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالابها در روستای کمجان (شهرستان خرامه) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: در روز 25 بهمن ماه امسال به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال تشکیل کنوانسیون رامسر به منظور حفاظت از تالابهای با اهمیت جهان، مراسم جشنی را با حضور دوستداران محیط زیست و جوامع محلی در حاشیه تالاب کمجان به عنوان یکی از تالابهای بین المللی که با تهدیدات بسیاری مواجه بوده و با کمک و همکاری جوامع محلی احیاء شده است برگزار خواهیم نمود.

وی با تاکید بر اهمیت تالابها و نقش ارزنده آنها در زندگی جوامع بشری و تنوع زیستی گفت: تالابها، محل تلاقی آب، خاک و گیاه هستند که بستری بهینه برای گونه های پر شمار و گسترده به شمار می روند ارزش اکولوژیک زیستگاه ارزشمند تالابها به عقیده متخصصان 10 برابر جنگل و 200 برابر زمین های زراعی است.
 
ابراهیمی کارنامی افزود: ایران کشوری است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تنوع اقلیمی کم نظیرش از مجموع 42نوع تالاب شناخته شده در جهان 39 نوع تالاب را در خود داراست.
 
وی همچنین گفت: بوم شناسان دنیا برای اولین بار در جهان درسال در 1349 رامسر جمع شده و کنوانسیون امضاء نمودند.  بایستی بدانیم که اگر خواهان زندگی پایدار و تضمین شده ای برای خود و نسل آینده هستیم باید پاسداری شایسته برای تالابهای موجود کره زمین باشیم.
 
ابراهیمی کارنامی افزود: هم اکنون 12 تالاب در استان فارس موجود است که از این تعداد 5 تالاب آن بین المللی است.
 
این تالابها شامل ارژن و پریشان، طشک و بختگان، و کمجان است و مدیریت بقیه تالابها  نیز طبق قانون محیط زیست بر عهده محیط زیست استانهاست.
کد مطلب 1252612

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