پیش بینی بودجه عملیاتی در لایحه بودجه 90 شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مناف هاشمی با بیان اینکه قانونمندتر و نظام مندتر کردن شهرداری تهران نسبت به گذشته و اداره شهر با برنامه از سیاستهای جدی است که پیگیری می شود گفت: حذف موضوعاتی مانند فاقد و در کنار آن درآمدهای پایدار به تدریج دنبال می شود تا شهرداری هرچه بیشتر به سمت برنامه ای عمل کردن پیش رود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی بودجه عملیاتی در تهیه لایحه بودجه 90 انجام شده است، افزود: این کار برای اولین بار در همه شهرداریهای کشور انجام شد و حتی دستگاههای دولتی نیز عملا تا کنون تجربه موفقی در این زمینه نداشتند.

هاشمی خاطر نشان کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر محوریت شفاف سازی محصولات و فعالیتها در قالب ماموریتها و برنامه ها شناسایی و در همین راستا بودجه سال 90 شهرداری در قالب بودجه هزینه ای و سرمایه ای تدوین و به شورای شهر ارائه شده است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: تهیه زیرساختهای نرم افزاری برای این کار با محوریت سازمان فناوری در دست انجام است تا زیرساختهای لازم برای بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.

وی با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی برای سال 90 به طور کامل انجام نمی شود گفت: با این حال فرمت های بودجه ریزی عملیاتی در بخشهای عمرانی و جاری اصلاح می شود.

معاون تحقیقات، برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران؛ چابک سازی، هوشمندسازی و کوچک کردن شهرداری را از دیگر اهداف شهرداری دانست و افزود : خصوصی کردن امور در شهرداری و توسعه IT اقدام مشکلی است که در دستور کار قرار دارد و با توجه به تدبیر شهردار تهران این کار انجام می شود و مسیر مطالعاتی ان در حال انجام است.

به گفته وی پس از اتمام بررسی لایحه بودجه سال 90 در شورای اسلامی شهر و نهایی شدن آن، این لایحه از سوی شورای شهر تهران به فرمانداری تهران ارسال می شود.