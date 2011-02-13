به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کنفدراسیون قایقرانی آسیا رقابت‌های قهرمانی کاناپولو در سال 2011 در چهار بخش برگزار خواهد شد. این مسابقات پیش از این در بخش های بزرگسالان (زنان ومردان) و جوانان(مردان) برگزار می شد اما با این تصمیم شاهد برگزاری اولین دوره رقابت‌های رده سنی جوانان در بخش بانوان نیز خواهیم بود.

چهاردهمین دوره مسابقات کاناپولو قهرمانی آسیا اول خردادماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود. سه تیم اول این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور اسپانیا(مهرماه سال آینده) را بدست می‌آورند.