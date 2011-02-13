فراخوان چهارمین جشنواره فیلم پلیس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان این دوره از جشنواره در پنج بخش سینمایی، ویدئویی، کوتاه داستانی، مستند و فیلمنامه منتشر شده است.

این دوره از جشنواره با حمایت و مشارکت موسسه ناجی هنر، معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران، معاونت امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، خانه سینما و بانک قوامین برگزار می‌شود.

جشنواره چهارم فیلم پلیس به همت معاونت اجتماعی ناجا و با رویکرد "پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی" تیر ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.



چهارمین جشنواره فیلم پلیس به دبیری علی سلطانی روزهای یازدهم تا چهاردهم تیر ماه سال 90 در تهران برگزار می‌شود.

