اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت در اراک برگزار می شود

سردار کاظم مجتبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه ازشش ماه گذشته اقدامات همایش با تشکیل کمیته های مختلف علمی و اجرایی آغاز شده است، افزود: این همایش در 27 بهمن ماه سال جاری با شرکت مسئولان دستگاه های مختلف استان و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها وشخصیت های علمی در سالن پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان مقاله 130 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال و داوری شده که از این بین 61 مقاله به همایش راه پیدا کرده اند.

سردار مجتبائی با اشاره به نقش متقابل دانشجو و حاکمیت در تامین نظم و امنیت تصریح کرد: پلیس برای اثبات خدمتگزاری خود به ملت تعاملات اجتماعی خود را گسترش داده و با سطوح مختلف جامعه ارتباط موثر ی را گذاشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه با بیان پیشینه فاخر علمی و فر هنگی استان مرکزی و پرورش بزرگانی چون "امیر کبیر"، دکتر "حسابی و دکتر "چمران" اضافه کرد:با این پیشینه مناسب و با پیگیریهای مستمر فرماندهی انتظامی استان مرکزی این استان سه سال به عنوان قطب دانشجویی کشور انتخاب شد.

وی اظهارداشت: دراین همایش از ده نفر از برگزیدگان مقالات برتر و تعدادی از سازمانها که همکاری خوبی با فرماندهی انتظامی استان پیرامون این همایش داشتند قدردانی می شود.





