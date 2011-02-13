اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت در اراک برگزار می شود

سردار کاظم مجتبائی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه ازشش ماه گذشته اقدامات همایش با تشکیل کمیته های مختلف علمی و اجرایی آغاز شده است، افزود: این همایش در 27 بهمن ماه سال جاری با شرکت مسئولان دستگاه های مختلف استان و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها وشخصیت های علمی در سالن پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان مقاله 130 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال و داوری شده که از این بین 61 مقاله به همایش راه پیدا کرده اند.
سردار مجتبائی با اشاره به نقش متقابل دانشجو و حاکمیت در تامین نظم و امنیت تصریح کرد: پلیس برای اثبات خدمتگزاری خود به ملت تعاملات اجتماعی خود را گسترش داده و با سطوح مختلف جامعه ارتباط موثر ی را گذاشته است.
