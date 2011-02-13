میوه شب عید در سه سردخانه استان زنجان ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری صبح یکشنبه در ستاد تنظیم بازار استان زنجان افزود: در زنجان 35 غرفه، ابهر 14 غرفه، خرمدره پنج غرفه، خدابنده سه غرفه، طارم چهارم غرفه، ایجرود یک غرفه و ماهنشان دو غرفه و در کل 64 غرفه در سطح استان برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شده اند.

وی ادامه داد: در این غرفه ها بازرسانی به منظور نظارت بر نحوه توزیع میوه و جلوگیری از تخلفات احتمالی مستقر می شوند.

صدری افزود: امسال همچنین در تمامی شهرستانهای استان و همچنین مرکز استان نمایشگاه های بهاره برگزار خواهد شد.

صدری ادامه داد: نمایشگاه بهاره یکی از مهمترین نمایشگاه های مهم کشور است که در آن کالاهای زیادی عرضه می شود و امسال نیز در استان برنامه ریزیهای خوبی برای برگزاری این نمایشگاه ها صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: در زنجان این نمایشگاه در هزار و 764 مترمربع و 96 غرفه در سه سالن مجزا در نمایشگاه بین المللی کاسپین برگزار می شود و مواد غذایی، کیف و کفش، مبلمان و سایر لوازم مورد نیاز مردم در آن عرضه خواهد شد.

