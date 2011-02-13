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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

میوه شب عید در سه سردخانه استان زنجان ذخیره شده است

میوه شب عید در سه سردخانه استان زنجان ذخیره شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه امسال در سه سردخانه استان میوه شب عید به اندازه کافی ذخیره شده است، گفت: با توجه به نبود سردخانه در شهرستانها جهت ذخیره سازی میوه، این اقلام در هفته های آخر سال در شهرستانها توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری صبح یکشنبه در ستاد تنظیم بازار استان زنجان  افزود: در زنجان 35 غرفه، ابهر 14 غرفه، خرمدره پنج غرفه، خدابنده سه غرفه، طارم چهارم غرفه، ایجرود یک غرفه و ماهنشان دو غرفه و در کل 64 غرفه در سطح استان برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شده اند.
 
وی ادامه داد: در این غرفه ها بازرسانی به منظور نظارت بر نحوه توزیع میوه و جلوگیری از تخلفات احتمالی مستقر می شوند.
 
صدری افزود: امسال همچنین در تمامی شهرستانهای استان و همچنین مرکز استان نمایشگاه های بهاره برگزار خواهد شد.
 
صدری ادامه داد: نمایشگاه بهاره یکی از مهمترین نمایشگاه های مهم کشور است که در آن کالاهای زیادی عرضه می شود و امسال نیز در استان برنامه ریزیهای خوبی برای برگزاری این نمایشگاه ها صورت گرفته است.
 
رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: در زنجان این نمایشگاه در هزار و 764 مترمربع و 96 غرفه در سه سالن مجزا در نمایشگاه بین المللی کاسپین برگزار می شود و مواد غذایی، کیف و کفش، مبلمان و سایر لوازم مورد نیاز مردم در آن عرضه خواهد شد.
 
کد مطلب 1252619

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