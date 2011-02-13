نانواییهای فعال استان زنجان باید شناسنامه دار شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح یکشنبه در ستاد تنظیم بازار استان زنجان با بیان اینکه بحث ارتقای کیفیت نان در چهارچوب 9 محوری خواهد بود که در این زمینه تدوین شده است، افزود: در بانک اطلاعاتی که از نانواییهای استان تهیه می شود تمامی اطلاعات لازم در این زمینه از جمله مساحت واحد نانوایی، نوع پخت، میزان آرد روزانه، میزان استفاده از کارگران آموزش دیده و به طور کلی شناسنامه دقیقی از این نانوایی ها رصد خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که آمار دقیقی از تعداد نانوایی های فعال استان وجود ندارد که این امر در برنامه ریزیها چندان مطلوب نخواهد بود.

رئوفی نژاد افزود: به همین دلیل شناسنامه کامل این نانوایی ها به صورت کامل احصا خواهد شد تا بتوان در مورد آن 9 محوری که در زمینه ارتقای وضعیت نان مشخص شده، برنامه ریزی های خوبی در استان انجام داد.

استاندار زنجان با بیان اینکه این 9 محور، مبنای کار است و نوع کارهای انجام شده در مورد بهبود کیفیت نان بر مبنای آن و با راهکارهای عملیاتی صورت خواهد گرفت، افزود: با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته است سه میلیون تن گندم ویژه وارد کند تا با اختلاط با گندم داخلی، آرد تولیدی کیفیت خوبی داشته باشد از این محل سهمیه استان اختصاص داده خواهد شد تا در راستای افزایش کیفیت نان، بتوان گام های خوبی برداشت.

رئوفی نژاد با بیان اینکه به نظر می رسد برخی واحدهای نانوایی یارانه پز سابق پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها توان رقابتی خود را از دست داده اند، گفت: با توجه به اینکه نانوایی های آزادپز سابق از تجهیزات مدرن و به روزی در تولید نان برخوردار هستند، در این 9 محور تمامی موارد لازم برای افزایش کیفیت نان، حمایت از نانوایی ها و تغییر در روش پخت نان لحاظ شده است تا بتوان این نانوایی را به عرصه رقابت وارد کرد.

وی افزود: ضروری است تا تصمیم گیری لازم در مورد نانوایی هایی که فضای کمی در واحدهای خود دارند، صورت گیرد؛ به گونه ای که نانوایی های سنتی برای شان صرف ندارد که با این وضعیت، به تولید نان بپردازند.

رئوفی نژاد افزود: در این زمینه پیشنهاد می کنیم که این گونه واحدها تجمیع شده و در قالب یک واحد نانوایی و با رعایت استاندارهای لازم به تولید بپردازند، در این زمینه دولت امکانات لازم از جمله اختصاص زمین با کف قیمت و تقسیط طولانی مدت بازپرداخت بهای زمین فراهم کرده و مشکلات صدور مجوز را برطرف می کند تا آنها بتوانند به تولید نان خوب بپردازند.

استاندار زنجان همچنین در خصوص توزیع میوه شب عید گفت: ضروری است تا در شبکه توزیع میوه شب عید و با انجام کار کارشناسی لازم، از توان صنف میوه فروشان زنجان و همچنین واحدهای موجود در سطح شهر نیز برای توزیع این میوه ها استفاده شود؛ چرا که این واحدها از دسترسی خوبی برای مردم جهت خرید میوه برخوردارند که باید از این ظرفیت استفاده مناسبی شود.

رئوفی نژاد افزود: با توجه به اینکه عمده مردم میوه شب عید را از مراکز موجود در شهر و همچنین بازار تهیه می کنند و این واحدها نیز دسترسی خوبی برای مردم دارند، باید بتوان با اقداماتی از این پتانسیل استفاده کرد تا مردم بتوانند به راحتی میوه شب عید خود را خریداری کنند.

وی افزود: همچنین شبکه توزیع میوه باید به گونه ای باشد که مردم شهرک های اطراف زنجان نیز بتوانند به راحتی از این میوه ها خریداری کنند.