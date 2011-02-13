حاشیه های سقوط دیکتاتور؛ از خیانت بزرگ تا پرواز به شرم الشیخ

از روز جمعه تا کنون رسانه های مختلف به برخی از جزئیات برکناری مبارک اشاره کرده اند که با خواندن آن می توان آخرین لحظات سقوط این دیکتاتور برجسته جهان عرب را بهتر متوجه شد.

مبارک در آستانه محاکمه به اتهام خیانت عظما بود



منابع بلندپایه در قاهره تاکید دارند که تصمیم مبارک در کناره گیری از قدرت پس از تهدید فرمانده های ارتش مصر علیه وی محقق شده است. بر این اساس، فرمانده های ارشد ارتش مصر به مبارک هشدار داده اند که اگر فورا از قدرت کناره گیری نکند وی را به اتهام خیانت بزرگ محاکمه می کنند.

حمایت امنیتی که در حال حاضراز کاخ محل اقامت خاندان مبارک در شرم الشیخ می شود تنها برای منحرف کردن افکار عمومی بوده و مبارک و خانواده اش هم اکنون در مصر حضور ندارند.

بنابر همین تهدید ارتش مصر بود که باعث شد مبارک امیدوار به بقای طولانی مدت در قدرت به یکباره از ترس محاکمه عطای حکومت را به لقایش سپرده و تصمیم به ترک قاهره به مقصد شرم الشیخ بگیرد.

در نهایت شب جمعه گذشته بود که "عمر سلیمان" معاون مبارک از برکناری رئیس جمهور 30 سال اخیر در مصر خبر داد و در اظهاراتی که کاملا خشم و نگرانی در آن موج می زد اختیارات امور مملکتی را به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار کرد.

این هرگز آن تصمیمی نبود که مبارک و سلیمان گرفته بودند، آنان رویایی دیگر در سر می پروراندند. اما تحلیلها بر این مبنا قرار دارد که تظاهرات مردم و محاصره اصلی ترین مقرهای حکومتی، ارتش مصر را وادار کرده است که به رژیم مبارک دستور کناره گیری فوری از قدرت را بدهد.



بر این اساس، در چهره عمر سلیمان در زمان قرائت بیانیه اخیر (برکناری مبارک) کاملا مشخص بود که وی هرگز با میل خود دست به این اقدام نزده است. در واقع عمر سلیمان مامور به کاری شده بود که سالها رژیم مبارک از وقوع آن فرار می کرد. اینها لحظات تاریخی بودند که در خاطره مردم جهان و به ویژه مصر قرنها ثبت خواهد شد.



جمال، حسنی، سوزان و علاء مبارک جمال، حسنی، سوزان و علاء مبارک

جزئیات فرار مبارک و خانواده اش به شرم الشیخ

روزنامه الیوم السابع مصر اخیرا با انتشار گزارشی جزئیات کامل فرار مبارک و خانواده اش از قاهره به شرم الشیخ را منتشر کرد. منابع نزدیک مبارک به این مسئله اشاره کردند که مبارک دقایقی قبل از خاتمه نماز جمعه ویلای خود در کاخ العروبه (کاخ ریاست جمهوری در منطقه مصر الجدید قاهره) به همراه چند تن از محافظان خود خارج شده و سوار بالگرد شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که تظاهرات کنندگان مصری در همان لحظات کاخ وی را در محاصره داشتند. بر این اساس در بالگرد اول رئیس جمهور مخلوع و منشی ویژه وی حضور داشته است. در بالگرد دوم که در محیط کاخ ریاست جمهوری فرود آمد نیز محافظان و برخی دیگر از نیروهای ویژه سوار شدند.

بر این اساس، بالگرد رئیس جمهور مصر ساعت یک بعد از ظهر جمعه در شرم الشیخ فرود آمد. سپس مبارک با یک خودروی مرسدس بنز مدل S 500 آبی آسمانی رنگ و با حمایت یگان محافظان ریاست جمهوری و نیروهای مسلح وارد کاخ خود در شرم الشیخ شد.

منابع آگاه همچنین تاکید دارند که نیم ساعت پس از پرواز بالگرد مبارک از کاخ ریاست جمهوری در قاهره، بالگرد سومی نیز در این کاخ به زمین نشسته که در آن خانواده مبارک به ویژه شخص "علاء مبارک" پسر بزرگ دیکتاتور مخلوع سوار شده است. گفته می شود علاء یک چمدان دستی مشکی رنگ با خود حمل می کرده و به همراه همسرش "هایدی راسخ"، پسرشان "عمر"، "خدیجه الجمال" همسر جمال مبارک و خدمتکار خارجی شان سوار بالگرد شده و ساعاتی بعد در شرم الشیخ به زمین نشستند.

همچنین گفته می شود "سوزان مبارک" همسر حسنی مبارک با استفاده از یک فروند هواپیمای اختصاصی و در میان حفاظت شدید نیروهای امنیتی در ساعت 18 خود را به شرم الشیخ رسانده است.

بنا بر این گزارش، "جمال مبارک" قبل از روز جمعه قاهره را به مقصد لندن شخصا ترک کرده است. این منابع تا کنون درباره اینکه مبارک و خانواده اش شرم الشیخ را به مقصد یک کشور خارجی ترک کرده باشند گزارشی منتشر نکرده اند. اما برخی معتقدند حمایت امنیتی که در حال حاضراز کاخ محل اقامت خاندان مبارک در شرم الشیخ می شود تنها برای منحرف کردن افکار عمومی بوده و مبارک و خانواده اش هم اکنون در مصر حضور ندارند.

ادامه دارد...